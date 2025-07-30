Подвал, где рождались легенды: хроника театра ГИТИСа

Сегодня у театра ГИТИСа несколько сцен, где студенты делают свои первые профессиональные шаги. Однако с момента появления актёрской кузницы прошло уже полтора, насыщенных событиями, века. Рассказываем, кто из знаменитостей начинал именно здесь и какие постановки стоит увидеть?

ГИТИС (Российский институт театрального искусства) не просто образовательное учреждение, а сложносоставное явление — культурный организм, где студенты не только постигают азы сценического мастерства, но и получают возможность шагнуть на подмостки перед своими первыми зрителям.

История становления ГИТИС-театра

Учебное заведение появилось в последней четверти XIX столетия.

В 1878 году, ведомый порывом просветительства, Пётр Шостаковский — виртуозный пианист и дирижёр, широко известный в музыкальных кругах — основал в столице частное учебное заведение, специализирующееся на музыкально-драматическом образовании. Со временем эта инициатива обрела государственную поддержку и была преобразована в Музыкально-драматическое училище, а затем — в полноценный театральный институт.

Следующим важным этапом в судьбе учебного заведения стало объединение с театральными лабораториями великого новатора сцены Всеволода Мейерхольда. Произошло это в 1922. Именно тогда и появилось известная всем сегодня аббревиатура ГИТИС и родился студенческий театр. Однако довольно быстро организация трансформировалась в Театр имени Мейерхольда, но администрация института не отбросила идею существования собственной сцены для студентов — напротив, всячески поддерживала эту инициативу.

Сцена для первых проб и ошибок была располагалась в первом столичном небоскрёбе — десятиэтажный дом в тогдашней Москве был предметом обсуждений и достопримечательностью. Возвели его по проекту немецкого архитектора Нирнзее ещё до революции. Архитектор предусмотрел две театральные площадки: одну — под землёй, другую — на крыше. Последняя быстро прекратила своё существование, а вот подвал стал ареной для театральных экспериментов.

Знаменитые артисты, которые начинали в ГИТИС-театре

Именно здесь впервые срывали овации актёры, впоследствии получившие признание — Александр Абдулов, Андрей Смоляков, Алексей Серебряков, Светлана Ходченкова. Участники «Квартета И», которые сегодня живут, как отдельный театр, тоже объединились на сцене ГИТИСа — подробнее читайте в нашей статье о «Квартете И».

Однако первым коллективом, прославившим эту сцену была «Летучая мышь» — кабаре, созданное в первой четверти XX века, под началом харизматичного Никиты Балиева. Открытие сопровождалось громкой премьерой, которую посетили не только Максим Горький, но и представители театрального бомонда.

На юбилейных вечерах выступали мэтры Станиславского круга: Немирович-Данченко, Вахтангов, сам Константин Сергеевич, который полушутя нарекал себя крёстным отцом «Летучей мыши».

Когда Балиев уезжал с труппой на гастроли, сцену временно арендовала Первая студия МХТ, а в перерывах устраивал музыкальные вечера Вертинский. Когда «Летучая мышь» упорхнула за пределы страны, началась череда трансформаций.

В 1928 в помещение пришла Первая студия Малого театра, инициированная выпускниками “Щепки”. Помещение отреставрировали, сцену углубили, кресла заменили, а старую кухню преобразовали в актёрскую комнату отдыха.

Спустя три года в пространстве обосновалась другая труппа — цыганская — так родился театр, известный как «Ромэн», прошедший путь от самодеятельного табора до признанной профессиональной команды.

С началом Великой Отечественной театральная жизнь столицы замирает: одни коллективы эвакуированы, другие отправлены на фронт. Сцена в подвале превращается в убежище для жителей дома.

Только в 1958 году подвал был официально передан ГИТИСу. С этого момента здесь обосновался учебный театр. Сегодня это одна из трёх сцен, где блистают студенты. Подробнее о локациях театра рассказали ниже.

К началу XXI века стало понятно, что здание нуждается в обновлении. Работы велись долго, кропотливо и завершились в 2019: прошлое и настоящее обрели органичное единство.

Были сняты слои потрескавшейся краски, чтобы открыть лепнину. В буфете и фойе — дубовый паркет, в зрительном зале — кресла по образцам начала XX века. Все гримёрные модернизированы, техническое оснащение обновлено.

Театр ГИТИСа по своей сути…

Это место тонкой сонастройки. Сцена становится полигоном для художественных изысканий, площадкой где молодые артисты учатся работать в команде, слушать режиссёра и прислушиваться к самим себе. И, конечно, возможность впервые проявиться перед зрительным залом. Это не просто театральная площадка, а, скорее, динамичная экспериментальная лаборатория, служащая катализатором профессионального роста для тех, кто только начинает путь в искусстве перевоплощения. Ставят спектакли выпускники института, уже прошедшие путь от сцены до преподавательской кафедры. Многие из них, завершив блестящие карьеры или совмещая педагогическую и исполнительскую деятельность, вернулись, чтобы передать свой опыт тем, кто только вступает в игру. Среди наиболее известных — Леонид Кудашов и Борис Гаркалин.

Что посмотреть в ГИТИС-театре

Благодаря тому, что самые разные факультеты и режиссёры, преподающие в институте, имеют доступ к сцене, афиша театра ГИТИСа не имеет форматных рамок и очень разнообразна: здесь соседствуют академическая драма и музыкальный спектакль, хореографические этюды и элементы эстрады, камерная опера и перформансы. Дополняет эту архитектуру смысла Дискуссионный клуб, создающий пространство для обмена мнениями, критики и рефлексии.

Все факультеты, независимо от своей специализации — будь то драма, опера, балет или музыкальный театр — реализуют свои проекты в стенах ГИТИСа. Выпускные и курсовые работы, лабораторные зарисовки, эстрадные этюды и полномасштабные мюзиклы — всё это рождается здесь, на подмостках, которые когда-то чувствовали шаги Вахтангова, слышали голос Мейерхольда.

С 2011 года этим постоянно обновляющимся организмом управляет Алла Чепинога — режиссёр и наставник.

Здесь не встретишь фиксированного репертуара, закреплённой труппы или однозначной эстетической парадигмы. Всё — от актерского состава до формата спектаклей — непрерывно обновляется. С каждым выпуском меняется и труппа, репертуар сменяется и того чаще. Однако в афише всегда есть интересные и актуальные пьесы современных авторов и, конечно, бессмертная классика: от гоголевского «Ревизора» до булгаковских «Дней Турбиных».

Часть спектаклей проходит бесплатно — важно успеть занять место, зарегистрировавшись на сайте театра. Однако и цены на платные показы очень демократичны. В летний период театр не работает — студенты и преподаватели в отпуске. На показы ГИТИС-Лаборатории тоже возможно попасть бесплатно, исключительно по предварительной записи, причем регистрация проводится не через официальный сайт, а через паблики мастерских в социальных сетях.

Где проходят показы спектаклей театра ГИТИСа

Сегодня у студентов множество точек для творческого проявления и экспериментов. Три из них — основные. Историческая сцена, о которой было много сказано в начале материала, находится по адресу Большой Гнездниковский переулок, д. 10. Зрительный зал после реконструкции вмещает до 200 зрителей, готовых к откровенному диалогу со сценой.

Новая сцена ГИТИСа была открыта в 2013. Она находится на ул. Академика Пилюгина, 2. Это пространство с противоположной эстетикой — разноцветные колонны, прозрачные объемы, гибкость интерьеров. Авангард! Зал на 300 мест трансформируется в зависимости от потребностей постановки: здесь проходят и спектакли, и генеральные прогоны. Просторные репетиционные залы и балетные классы — не просто тренировочные клетки, а настоящие лаборатории сценического поиска. В соседнем спортивном зале, вмещающем до 1500 человек, гремят фестивали, кипят конференции, кристаллизуются идеи на театральных форумах. А гостиница для гастролирующих трупп превращает здание в миниатюрный театральный город, замкнутый в себе и, одновременно, предельно открытый для гостей.

Третье пространство прозвали ГИТИС-Лабораторией — это несколько камерных сцен, скрытых в аудиториях главного корпуса института на Малом Кисловском, 6. Атмосфера таких показов почти интимная: спектакли идут «для своих», и лишь на отдельные показы можно попасть, зарегистрировавшись заранее.

Для тех, кто хочет не просто наблюдать готовый результат, а быть свидетелем самого момента становления — творческой искры, возникающей на глазах, — театр ГИТИСа становится не просто подходящей площадкой, а буквально единственной возможной. Это — точка кипения, где вчерашний ученик уже перестаёт быть зрителем и впервые вслух произносит своё сценическое имя. Одна из самых существенных особенностей этого театра — возможность для студента, ещё не покинувшего рамки учебного расписания, уже заявить о себе наравне с теми, чьё мастерство давно закреплено наградами и рецензиями. А для зрителей — увидеть сияние новых звёзд.

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