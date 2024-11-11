Зачем идти на спектакль, которому 40 лет? Рецензия на оперу «Юнона и Авось» в Ленкоме

Спектакль «Юнона и Авось» в Ленкоме в Москве — это легендарная постановка. Впервые она вышла в 1981 году, и это была уникальная синергия творцов — поэта Андрея Воскресенского, композитора Алексея Рыбникова и режиссёра Марка Захарова. Вполне вероятно, что именно почерк Захарова и сильная труппа Ленкома сыграли решающую роль в том, что спектакль стал хитом. Тем более он поражал новаторством. Советская рок-опера «Юнона и Авось», роли играли суперзвёзды своего времени. Влияние спектакля так велико, что до сих пор студенты театральных вузов пересматривают «Юнону и Авось» в Ленкоме 1983 года. Хотя сам спектакль уже 40 лет не сходит с репертуара, несколько поколений артистов прошли через него и привнесли новое время и новые смыслы. Сегодня разберём эту постановку, насколько она хорошо себя чувствует спустя такой срок. «Юнона и Авось», театр Ленком , режиссёр Марк Захаров.

Краткое содержание спектакля «Юнона и Авось» Ленкома

В основе сюжета реальная история из начала XIX века. «Юнона» и «Авось» — названия кораблей графа Николая Резанова, главного героя оперы. Он отправляется с экспедицией в Калифорнию, налаживать торговые связи с испанцами. Там Резанов встречает юную испанскую аристократку Кончиту, дочь коменданта Сан-Франциско. Несмотря на разницу в возрасте и культурные барьеры, между ними вспыхивает страстная любовь. Теперь Резанову нужно вернуться в Россию, чтобы получить разрешение на брак с иностранкой. Кончита остаётся ждать его. Но неизвестно, сможет ли Николай пройти такой путь и вернуться назад невредимым. Содержание «Юнона и Авось» Ленком в 2024 году читается также, как и 40 лет назад. Здесь говорят о вечных истинах — силе любви, готовности ждать, ценности верности и, конечно, трагедии одиночества. Но главное здесь не это, позже объясним.

Как писалось выше, с первых дней актёры превратили эту постановку в живую легенду. Николай Караченцов в «Юнона и Авось» в Ленкоме исполнил Резанова, многие современники считали, это его лучшая роль. Караченцов исполнял её почти четверть века, выходя на сцену без дублёра, пока не передал другим исполнителям, потому что подошёл возраст. По словам самого Караченцова, он переживал с этим героем настоящую личную драму: искренне ощущал все метания, разочарования и боль Резанова. Помимо него играли Елена Шанина, Александр Абдулов — звёзды первой величины. Отзывы на «Юнону и Авось» в Ленкоме того времени писали, что это одно из главных театральных событий того времени.

Современный спектакль «Юнона и Авось»

Современный спектакль идёт практически без изменений. Это уникальный пример крепкой режиссуры, когда даже после смерти мастера, его спектакль может существовать без него. Мизансцены, которые строил Захаров, держат актёров в форме и не дают им сбиться. Поэтому сюда точно стоит сходить, если вы хотите прикоснуться к истории — точно также играли артисты на этой же сцене 40 лет назад.

Декорации к опере, созданные Олегом Шейнцисом, также стали частью её магии. Просторные корабли, напоминающие паруса, добавляют символичности образу моря, свободы и одновременно тоски героев, каждый из которых ищет своё счастье и судьбу. Динамики действию придают танцевальные номера, поставленные Владимиром Васильевым. Так в мелодраматическом сюжете появляется драйв, что даёт зрителям во время спектакля разные переживания. В сценах морских путешествий, ожидания и разлуки атмосфера также создаётся за счёт работы света и тени, пространство полностью меняется за секунду. И, конечно же, костюмы, выполненные в духе времени. Если любите исторические спектакли — вам понравится.

Актеры спектакля

Состав актёров «Юноны и Авось» в Ленкоме — те, кому тяжелее всего. Им приходится соревноваться с мэтрами. Поэтому сразу стоит забыть о том, что спектаклю перевалило за 40. Если смотреть на актёрский состав «Юноны и Авось» в Ленкоме в отрыве от истории, то получается вполне крепкий ансамбль. Режиссура Захарова подчинает всех одной идее, одной мысли, которая тянется от начала к концу. Сейчас на каждой роли по два-три состава, из звёзд можно посмотреть на Дмитрия Певцова, однако, как бы обидно для артистов это ни звучало, идти стоит не на них. Идти стоит на перфоманс — как спектакль может существовать 40 лет. Это своего рода театральный артефакт. Артисты здесь скорее краски на картине — вы идёте смотреть на «Мона Лизу», а не на жёлтый цвет. Поэтому настраивайте себя на это.

Суммируя, спектакль представляет собой аттракцион, который отправляет вас в прошлое. Хотя декорации несколько раз реставрировались, свет стал ярче, артисты другие, эффект всё равно работает. Вот ради чего стоит сюда сходить. Любой спектакль — смертное искусство, в сравнении с другими жанрами, он живёт очень мало. И такие долгожители, как «Юнона и Авось» скорее уникумы. Их нужно успеть посмотреть, ведь в любой момент они могут пропасть.