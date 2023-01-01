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Елена Шанина
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Елена Шанина
Елена Шанина
Дата рождения
24 февраля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Казань, СССР
Популярные фильмы
12 стульев
(1976)
8.375
Аты-баты, шли солдаты...
(1976)
7.1
Кукловод
(2021)
0
Фильмография Елена Шанина
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Спектакль
Год
Все
2022
2021
1976
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
Старый дом
спектакль
2022, Россия
Билеты
Кукловод
детектив
2021, Россия
Рапана
2021, Россия
7.1
Аты-баты, шли солдаты...
исторический, драма, военный
1976, СССР
Смотрите за 1
8.4
12 стульев
комедия, детектив
1976, СССР
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