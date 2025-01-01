Спектакль Маяковский

Революционная музыкальная драма в Ленкоме

Музыкальная драма «Маяковский» — это уникальный проект, созданный Василием Вакуленко (Баста) и его командой Gazgolder совместно с драматургом Никой Симоновой. Спектакль сочетает новаторские технологии, зрелищную сценографию, современные костюмы и музыку, чтобы передать дух времени и внутренний мир Лидера русского футуризма.

Создатели о проекте

Режиссёр Алексей Франдетти видит в музыке и стихах Василия Вакуленко мост между эпохами: «Если создавать музыкальный спектакль о Маяковском, Василий – идеальный автор». Это мнение разделяет директор театра Марк Варшавер, подчёркивая важность обращения к молодёжи через современный язык искусства.

Сам Вакуленко признаётся, что его первый опыт погружения в творчество Маяковского состоялся десять лет назад, и новый проект стал для него событием огромной важности.

Сюжет и драматургия

В центре повествования — страстный и трагичный любовный треугольник: Владимир Маяковский, Лиля и Осип Брики. На фоне исторических событий, отражающих дух эпохи, разворачивается драма о страсти, предательстве и творческом горении.

Поэзия Маяковского, его «хореография рифм» и концептуальные образы, такие как «окна РОСТА», становятся основой сценического языка и жанра, определённого как муздрама.

Эмоции и атмосфера

Зрителей ждёт уникальное переживание, где стихийная мощь стихов Маяковского переплетается с современной музыкальной интерпретацией, а визуальные и звуковые эффекты усиливают драматизм происходящего. Трагическая развязка подчеркивает сложные взаимоотношения гения с эпохой, страстью и самим собой.

Музыкальная драма «Маяковский» обещает стать не только выдающимся театральным событием, но и новым словом в музыкально-драматическом искусстве.