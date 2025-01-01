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Маяковский
Билеты от 1100₽
Киноафиша Маяковский

Спектакль Маяковский

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Революционная музыкальная драма в Ленкоме

Музыкальная драма «Маяковский» — это уникальный проект, созданный Василием Вакуленко (Баста) и его командой Gazgolder совместно с драматургом Никой Симоновой. Спектакль сочетает новаторские технологии, зрелищную сценографию, современные костюмы и музыку, чтобы передать дух времени и внутренний мир Лидера русского футуризма.

Создатели о проекте
Режиссёр Алексей Франдетти видит в музыке и стихах Василия Вакуленко мост между эпохами: «Если создавать музыкальный спектакль о Маяковском, Василий – идеальный автор». Это мнение разделяет директор театра Марк Варшавер, подчёркивая важность обращения к молодёжи через современный язык искусства.

Сам Вакуленко признаётся, что его первый опыт погружения в творчество Маяковского состоялся десять лет назад, и новый проект стал для него событием огромной важности.

Сюжет и драматургия
В центре повествования — страстный и трагичный любовный треугольник: Владимир Маяковский, Лиля и Осип Брики. На фоне исторических событий, отражающих дух эпохи, разворачивается драма о страсти, предательстве и творческом горении.

Поэзия Маяковского, его «хореография рифм» и концептуальные образы, такие как «окна РОСТА», становятся основой сценического языка и жанра, определённого как муздрама.

Эмоции и атмосфера
Зрителей ждёт уникальное переживание, где стихийная мощь стихов Маяковского переплетается с современной музыкальной интерпретацией, а визуальные и звуковые эффекты усиливают драматизм происходящего. Трагическая развязка подчеркивает сложные взаимоотношения гения с эпохой, страстью и самим собой.

Музыкальная драма «Маяковский» обещает стать не только выдающимся театральным событием, но и новым словом в музыкально-драматическом искусстве.

Режиссер
Алексей Франдетти
В ролях
Станислав Тикунов
Станислав Тикунов
Мария Свирид
Мария Свирид
Кирилл Русин
Кирилл Русин
Алексей Кокорин
Олег Кныш

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
13:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
21 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
13:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
25 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
13:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
26 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
13:00 от 1100 ₽ 19:00 от 2100 ₽

В ближайшие дни

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4 октября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
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16+
Перформанс
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24 июля в 18:00 Пространство Camera
от 9000 ₽
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