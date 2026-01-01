Спектакль Рок-опера Орфей

Рок-опера «Орфей» Ольги Вайнер

В ролях:

Орфей - Евгений Кириллин

Эвридика - Руфина Халиуллина

Аид - Илья Алтухов

Персефона - Татьяна Шайкова

Гермес - Ярослав Баярунас

Геката - Ольга Вайнер

Лики Гекаты: Дарья Бурлюкало, Александра Федорова

Харон - Сергей Смолин

Мифологический триллер о выборе, судьбе и любви

Рок-опера «Орфей» основана на двух древнегреческих мифах: о Орфее и Эвридике, а также о похищении Персефоны. В этой истории нити судеб богов и смертных переплетаются в причудливом узоре. Чтобы вернуть свою погибшую возлюбленную Эвридику, Орфей спускается в царство мёртвых. Но за время его пути земля погрузилась в бесконечную зиму из-за тоски богини Деметры по её дочери Персефоне, похищенной Аидом.

Орфей оказывается в эпицентре божественных интриг. Теперь от его решений зависит не только будущее любимой, но и судьба всего земного мира.

Музыкальная феерия

Эта рок-опера — настоящая феерия музыки! Ольга Вайнер написала 35 оригинальных песен, которые раскрывают грани сюжета и погружают слушателя в фантастический мир. Вайнер, кроме того, является автором песен, вокалисткой и продюсером сольного проекта в жанре рок-музыки «Ясвена». Каждая песня в «Орфее» — это не просто музыкальный номер, а настоящий хит, который завораживает и увлекает.

Не упустите шанс!

Выбор неизбежен! Приходите на концертную постановку рок-оперы «Орфей» и погрузитесь в мир мифов, музыки и эмоций.