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Рок-опера Орфей
Билеты от 2430₽
Киноафиша Рок-опера Орфей

Спектакль Рок-опера Орфей

6+
Возраст 6+
Билеты от 2430₽

О спектакле

Рок-опера «Орфей» Ольги Вайнер

В ролях:

  • Орфей - Евгений Кириллин
  • Эвридика - Руфина Халиуллина
  • Аид - Илья Алтухов
  • Персефона - Татьяна Шайкова
  • Гермес - Ярослав Баярунас
  • Геката - Ольга Вайнер
  • Лики Гекаты: Дарья Бурлюкало, Александра Федорова
  • Харон - Сергей Смолин

Мифологический триллер о выборе, судьбе и любви

Рок-опера «Орфей» основана на двух древнегреческих мифах: о Орфее и Эвридике, а также о похищении Персефоны. В этой истории нити судеб богов и смертных переплетаются в причудливом узоре. Чтобы вернуть свою погибшую возлюбленную Эвридику, Орфей спускается в царство мёртвых. Но за время его пути земля погрузилась в бесконечную зиму из-за тоски богини Деметры по её дочери Персефоне, похищенной Аидом.

Орфей оказывается в эпицентре божественных интриг. Теперь от его решений зависит не только будущее любимой, но и судьба всего земного мира.

Музыкальная феерия

Эта рок-опера — настоящая феерия музыки! Ольга Вайнер написала 35 оригинальных песен, которые раскрывают грани сюжета и погружают слушателя в фантастический мир. Вайнер, кроме того, является автором песен, вокалисткой и продюсером сольного проекта в жанре рок-музыки «Ясвена». Каждая песня в «Орфее» — это не просто музыкальный номер, а настоящий хит, который завораживает и увлекает.

Не упустите шанс!

Выбор неизбежен! Приходите на концертную постановку рок-оперы «Орфей» и погрузитесь в мир мифов, музыки и эмоций.

Купить билет на спектакль Рок-опера Орфей

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
12 сентября суббота
14:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2430 ₽
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2430 ₽
17 октября суббота
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2430 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
18 сентября пятница
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 2430 ₽
26 сентября суббота
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 1800 ₽
23 октября пятница
19:00
КДК им. Ленина Казань, Копылова, 2а
от 2430 ₽

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