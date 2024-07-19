Всеволод Мейерхольд. За что правительство СССР пытало великого режиссёра

Когда Всеволод Мейерхольд лежал где-то в камере НКВД, избитый и обессиленный, он уже не был похож на великого режиссёра-новатора. Через пару дней его расстреляли, театр Мейерхольда уничтожили, казалось, вся память о нём была стёрта. Но КГБ ошиблось ― через 30 лет память об это гении воскресла. Система Мейерхольда по работе с актёром восстала из пепла, благодаря ученикам. Люди вновь оценили тот огромный вклад в развитие театра, который был им сделан. Ведь пока его учитель Станиславский развивал идеи театра, где творит актёр, наш герой создал принципиально новый подход.

Биография Мейерхольда в новой статье «Киноафиши».

Детство Всеволода Мейерхольда

Мейерхольд Всеволод Эмильевич ― это псевдоним. Режиссёр Мейерхольд родился Карлом Казимиром Теодором Майергольдом в немецкой семье, проживающей в Пензе. Он был подвижным ребёнком, уже в детстве участвовал в домашних спектаклях и музыкальных вечерах ― за творческую искру скажем спасибо маме режиссёра. После школы Мейерхольд поступил на юриста в Московский институт. Есть подозрение, что решение с самого начала было фикцией ― в том же году наш герой меняет имя на Всеволод в честь писателя Всеволода Гаршина, меняет фамилию на «Мейерхольд» и берёт российское гражданство. Только обмыв новый паспорт, Мейерхольд уходит из вуза, чтобы поступить в Театрально-музыкальное училища Московского филармонического общества. Скажи он это всё прямо отцу ― кроме Пензы Всеволод никогда бы ничего не увидел. Не зря после разрыва наш герой крайне редко бывал в родном городе.

Итак, в 22 года молодой красавец Всеволод учился актёрскому мастерству у ещё никому не известного театрального критика ― Владимира Немировича-Данченко. Всего через два года их курс станет основой будущего Московского художественного театра.

Мейерхольд и Станиславский

Сейчас МХТ стал признанным брендом, кажется, что в такой компании у Мейерхольда не могло не быть успеха. Но в реальности это была группа любителей, которые вообще не знали, выгорит ли дело. Как если вы с другом вдруг решите делать театр. Бонусом, не было никаких субсидий и грантов ― всё делалось на деньги фабриканта Станиславского. В общем, та ещё авантюра.

Но театральная карьера Мейерхольда правда пошла в гору. Через два года он сыграл главную роль в пьесе Антона Чехова «Чайка» ― молодого писателя Треплева. Здесь есть интересный символизм. Сам Станиславский в той же пьесе сыграл состоявшегося писателя Тригорина, у которого с новичком идейный конфликт. Они спорят, как надо заниматься творчеством.

Похожий спор назревал и у Мейерхольда со Станиславским. Константин Сергеевич на тот момент уже вынашивал идеи своей будущей системы актёрского мастерства. Он считал, что театр должен стоять на правдивой игре, только в этом суть данного искусства. Всеволод Мейерхольд же начал скучать. «Психологический реализм», сначала покоривший его, вскоре надоел своей простотой. Сколько можно просто ходить по сцене, есть, пить любить, ходить и носить свои пиджаки? Нужно идти дальше, доносить высокие смыслы. Актёр ― только инструмент для создания смысла. В этом главное отличие системы Мейерхольда от системы Станиславского. Хотя первой ещё не существовало.

Вскоре он и вовсе расхотел быть актёром ― гигантскому таланту Мейерхольда стало тесно. Поэтому через 4 года в МХТ герой уходит, чтобы стать самостоятельным режиссёром.

Идеи Мейерхольда о театре

Юный режиссёр уехал в Херсон, где начал нарабатывать навык. Первые спектакли были по пьесам, идущим в МХТ, но в авторской подаче Мейерхольда. Затем пошли и собственные опыты. Режиссёрский опыт наш герой получал экстерном, так как наматывать сопли на кулак ему не хотелось ― за 3 года он поставил 200 спектаклей! В 1905 году Станиславский организовал театр-студию при МХТ и позвал Мейерхольда поставить три спектакля в качестве режиссёра. На премьере метр был в ужасе. Он увидел настолько пошлые неприемлемые постановки, что полностью разгромил творчество юного Мейерхольда. Студия закрылась на следующий же день.

В реальности, постановки могли и не быть плохими. Новаторство Мейерхольда было в том, что он развивал новую идею режиссёрского театра. Спектакль для него был холстом, где он писал картину, используя текст, актёров и декорации. Его исполнители были шестерёнками в большом замысле, поэтому личность отдельного актёра его не интересовала. В отличии от Станиславского. Для него такие спектакли при МХТ были оскорблением. Так произошёл разрыв двух гениев.

Чем прославился Мейерхольд, так это несгибаемостью. Почти сразу его пригласила в Петербург Вера Комиссаржевская поставить пьесу с ней в главной роли. Это как если бы выпускнику ГИТИСа поступило предложение от Мерил Стрип ― настолько велика была личность Комиссаржевской. Она хотела позаигрывать с молодёжью: «Я не взрослая актриса, а фанатка авангарда». И наш герой сделал ― спектакль, где великую актрису вообще не было видно, а всё внимание шло на работу режиссёра. Письма Мейерхольда тогда полны скепсиса и иронии насчёт великой актрисы.

Комиссаржевская-актриса могла бы простить такую обиду, но Комиссаржевская-руководитель была в ужасе от сборов, точнее от их отсутствия. Хотя спектакли Мейерхольда обсуждал весь интеллигентный Петербург, большинству людей они были непонятны. В итоге актриса тоже выгнала Мейерхольда.

Как Всеволод Мейерхольд отпел Россию

Без работы посидеть удалось недолго. Нашего героя пригласили главным режиссёром в Императорские театры ― Александринский и Мариинский. Казалось бы, вокруг одни скандалы, поражения, великие мэтры тебя пинают, а успех всё же пришёл. Здесь он проработал до самой революции.

Здесь же Мейерхольд постиг искусство компромисса. Он давал людям то, к чему они привыкли ― приёмы старинных театров, знакомые декорации ― но в своей уникальной подаче. Как результат ― 10 лет на одном месте. Тут же случилась занимательная история. Мейерхольд поставил «Маскарад» Лермонтова. По задумке, в финале спектакля на сцену выходил крестный ход, который отпевал погибшего персонажа. Премьеру сыграли шумно, спектакль невроятно понравился публике. А на следующий день произошла Февральская революция. Спектакль «Маскарад» больше никогда не был сыгран. Так родилась крылатая фраза, что Мейерхольд отпел Россию.

Биомеханика Мейерхольда

Революцию он принял с радостью. Новая власть снесла старую эстетику, наш герой мог с нуля создать новый театр и больше ни один мэтр не сможет его выгнать. И актёрская система Мейерхольда должна была подготовить людей к театру будущего.

Идеальный артист по Всеволоду Эмильевичу ― артист-оркестр. Он может играть, танцевать, заниматься акробатикой, идеально разбирается в истории искусства. Эту идею развивают статьи и книги Мейерхольда. Так родилась биомеханика. Многие ошибочно называют это режиссёрской системой Мейерхольда. Ошибка. Это только комплекс упражнений для того, чтобы артист научился владеть своим телом. И через пластику они доносили свои чувства. Поэтому испытывая муки любви артист не кричал о ней, а бегал по сцене, карабкался по декорациям, прыгал и делал сальто. Записи спектаклей Мейерхольда на сохранились, есть лишь обрывки его тренингов. На них видно, как труппа тренирует размашистые движения, учатся управлять каждым мускулом. Была и вторая цель ― развивая пластичность, актёр мог воплотить любую безумную идею режиссёра. Нужно выпасть из окна, встать, пробежать и вскарабкаться по канату? Пожалуйста! Из этого вытекали и амплуа по Мейерхольду. Твоё телосложение диктовало роли, которые для тебя наиболее выгодны.

Но особую роль в театре сыграла жена Мейерхольда. Главной женщиной режиссёра стала Зинаида Райх, бывшая жена Сергея Есенина, довольно посредственная, но невероятно красивая актриса. И великий режиссёр сделал её примой своего театра. Посредственная Райх стравила огромное количество талантливых актрис ― беспощадный к труппе Мейерхольд прощал жене всё. Но зато брак был счастливым, Мейерхольд и Райх прожили 17 лет, вплоть до их смерти. Райх же стала одной из причин расстрела её мужа.

За что Мейерхольда расстреляли на самом деле

Получив свой театр, Всеволод Эмильевич наконец-то мог реализовать все идеи. Он делал спектакли в фойе, перфомансы, спектакли, где актёры ходили среди зрителей задумал спектакль на открытом воздухе. Да, весь модный иммерсивный театр был придуман в 20-е годы прошлого века. Но времена скоро изменились.

В бурные 20-е правительство нуждалось в творческой интеллигенции. С этим связан расцвет театра. Любой желающий мог занять свободное здание и создать театр ― так появились театр Вахтангова, Камерный театр Таирова и театр Мейерхольда. НКВД особо не контролировало, поэтому творцы делали что хотели. Но с наступлением сталинских 30-х всё изменилось. Ситуация в стране стабилизировалась, всем стало ясно, СССР с нами надолго. Пришло время укреплять силу.

Сталин одобрил идею социалистического реализма, искусство должно было прославлять труд и победу простого рабочего. Разумеется, странное творчество Мейерхольда было ему омерзительно. Он разгромил спектакль «Дама с камелиями», где главную роль сыграла Зинаида Райх. И в ответ она написала вождю письмо, где обвиняла Сталина в отсутствии вкуса и советовала взять пару уроков у Мейерхольда. Что творилось в её голове, непонятно. Но, по странному совпадению, нападки усилились.

В 1934 году театр Мейерхольда закрыли. А в 1939 году режиссёра арестовали. Его долго пытали, требовали признать себя японским шпионом и троцкистом, хотя Мейерхольд и Троцкий никак не связаны. Квартира Мейерхольда была взломана, там же нашли мёртвой Зинаиду Райх, ей нанесли 17 ножевых ранений.

В 1940 режиссёра расстреляли. Отвечая на вопрос, за что был репрессирован Мейерхольд ― за то, что интеллигенция больше не нужна была власти и за личное оскорбление Сталина.

Наследие

Как было сказано ранее, НКВД ошиблось. В 1955 году Мейерхольда реабилитировали, а в 70-е ученики стали восстанавливать наследие режиссёра. Сегодня его имя носит центр Мейерхольда. В Москве есть музей Мейерхольда, а в родной Пензе целый музейный дом Мейерхольда. Биомеханику преподают в ГИТИСе, вузе, где он преподавал. Там же на главной лестнице красуется знаменитый портрет Мейерхольда рядом с учителями ― Станиславским и Немировичем-Данченко.

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