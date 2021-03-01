Film details
Country
Canada / New Zealand
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2021
Online premiere
12 November 2021
World premiere
1 March 2021
Release date
|21 July 2022
|Australia
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|8 October 2021
|Canada
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|24 March 2022
|New Zealand
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|M
|9 December 2021
|Singapore
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|PG13
|3 March 2022
|South Korea
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|15
Worldwide Gross
$16,246
Production
Alcina Pictures, Eagle Vision, Miss Conception Films
Also known as
Night Raiders, Invasores da Noite, Les voleurs de la nuit, Nocni łowcy, Varjukütid, Ночные налётчики, 나이트 레이더스, ディストピア 2043 未知なる能力, ᑎᐱᐢᑳᐃ ᓇᑐᐸᓃᒐᑫᐘᐠ