Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Night Raiders
5.3
Kinoafisha Films Night Raiders
5.3

Night Raiders

, 2021
Night Raiders
Canada, New Zealand / Action, Sci-Fi, Thriller / 18+
Poster of Night Raiders
5.3

Cast

Amanda Plummer
Amanda Plummer
Roberta
Elle-Máijá Tailfeathers
Niska
Alex Tarrant
Leo
Shaun Sipos
Randy
Gail Maurice
Ida
Brooklyn Letexier-Hart
Waseese
Violet Nelson
Somonis
Suzanne Cyr
Headmaster
Pamela Matthews
Lorna
Scott Barker
Academy Soldier
Director Danis Goulet
Writer Danis Goulet
Composer Moniker
Cast and Crew

Film details

Country Canada / New Zealand
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2021
Online premiere 12 November 2021
World premiere 1 March 2021
Release date
21 July 2022 Australia
8 October 2021 Canada
24 March 2022 New Zealand M
9 December 2021 Singapore PG13
3 March 2022 South Korea 15
Worldwide Gross $16,246
Production Alcina Pictures, Eagle Vision, Miss Conception Films
Also known as
Night Raiders, Invasores da Noite, Les voleurs de la nuit, Nocni łowcy, Varjukütid, Ночные налётчики, 나이트 레이더스, ディストピア 2043 未知なる能力, ᑎᐱᐢᑳᐃ ᓇᑐᐸᓃᒐᑫᐘᐠ

Film rating

5.3
Rate 11 votes
5.3 IMDb
Write review
Updated 25 June 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more