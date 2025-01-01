Меню
2025
Оскар 2025 Каннский кинофестиваль 2025 Золотой глобус 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 Венецианский кинофестиваль 2025 Золотая малина 2025 Сандэнс 2025 Берлинале 2025 Кинофестиваль в Торонто 2025 ММКФ 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
2024
Оскар 2024 Каннский кинофестиваль 2024 Золотой глобус 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 BAFTA 2024 Венецианский кинофестиваль 2024 Золотая малина 2024 MTV Movie & TV Awards 2024 Сандэнс 2024 Берлинале 2024 КиноБраво 2024 Кинофестиваль в Торонто 2024 ММКФ 2024 Окно в Европу 2024 Послание к человеку 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2024 Темные ночи 2024
2023
Оскар 2023 Каннский кинофестиваль 2023 Золотой глобус 2023 Primetime Emmy Awards 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 Венецианский кинофестиваль 2023 Золотая малина 2023 MTV Movie & TV Awards 2023 Сандэнс 2023 Берлинале 2023 Кинофестиваль в Торонто 2023 ММКФ 2023 Выборг 2023 Послание к человеку 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023 Темные ночи 2023
2022
Оскар 2022 Каннский кинофестиваль 2022 Золотой глобус 2022 Primetime Emmy Awards 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 Венецианский кинофестиваль 2022 Золотая малина 2022 MTV Movie & TV Awards 2022 Сандэнс 2022 Берлинале 2022 Кинофестиваль в Торонто 2022 ММКФ 2022 Окно в Европу 2022 Послание к Человеку 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2022
2021
Оскар 2021 Каннский кинофестиваль 2021 Золотой глобус 2021 Primetime Emmy Awards 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 Венецианский кинофестиваль 2021 Золотая малина 2021 MTV Movie & TV Awards 2021 Сандэнс 2021 Берлинале 2021 Кинофестиваль Кинотавр 2021 Кинофестиваль в Торонто 2021 ММКФ 2021 Окно в Европу 2021 Послание к Человеку 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2021 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021
2020
Оскар 2020 Каннский кинофестиваль 2020 Золотой глобус 2020 Primetime Emmy Awards 2020 BAFTA 2020 Венецианский кинофестиваль 2020 Золотая малина 2020 Сандэнс 2020 Берлинале 2020 Кинофестиваль Кинотавр 2020 Кинофестиваль в Торонто 2020 ММКФ 2020 Окно в Европу 2020 Послание к Человеку 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2020 Темные ночи 2020
2019
Оскар 2019 Каннский кинофестиваль 2019 Золотой глобус 2020 Primetime Emmy Awards 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 Венецианский кинофестиваль 2019 Золотая малина 2019 MTV Movie & TV Awards 2019 Сандэнс 2019 Берлинале 2019 Кинотавр 2019 Кинофестиваль в Торонто 2019 ММКФ 2019 Окно в Европу 2019 Послание к Человеку 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2019 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
2018
Оскар 2018 Каннский кинофестиваль 2018 Золотой глобус 2018 Primetime Emmy Awards 2018 BAFTA 2018 Венецианский кинофестиваль 2018 Золотая малина 2018 MTV Movie & TV Awards 2018 Сандэнс 2018 Берлинале 2018 Кинотавр 2018 Кинофестиваль в Торонто 2018 ММКФ 2018 Окно в Европу 2018 Послание к Человеку 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2018 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2018
2017
Оскар 2017 Каннский кинофестиваль 2017 Золотой глобус 2017 Primetime Emmy Awards 2017 BAFTA 2017 Венецианский кинофестиваль 2017 Золотая малина 2017 MTV Movie & TV Awards 2017 Сандэнс 2017 Берлинале 2017 Кинотавр 2017 Кинофестиваль в Торонто 2017 ММКФ 2017 Окно в Европу 2017 Послание к Человеку 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2017 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2017
2016
Оскар 2016 Каннский кинофестиваль 2016 Золотой глобус 2016 Primetime Emmy Awards 2016 BAFTA 2016 Венецианский кинофестиваль 2016 Золотая малина 2016 MTV Movie Awards 2016 Сандэнс 2016 Берлинале 2016 Кинотавр 2016 Кинофестиваль в Торонто 2016 ММКФ 2016 Окно в Европу 2016 Послание к Человеку 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2016 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2016
2015
Оскар 2015 Каннский кинофестиваль 2015 Золотой глобус 2015 Primetime Emmy Awards 2015 BAFTA 2015 Венецианский кинофестиваль 2015 Золотая малина 2015 MTV Movie Awards 2015 Сандэнс 2015 Берлинале 2015 Кинотавр 2015 Кинофестиваль в Торонто 2015 ММКФ 2015 Окно в Европу 2015 Послание к Человеку 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015
2014
Оскар 2014 Каннский кинофестиваль 2014 Золотой глобус 2014 Primetime Emmy Awards 2014 BAFTA 2014 Венецианский кинофестиваль 2014 Золотая малина 2014 MTV Movie Awards 2014 Сандэнс 2014 Берлинале 2014 Кинотавр 2014 Кинофестиваль в Торонто 2014 ММКФ 2014 Окно в Европу 2014 Послание к Человеку 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
2013
Оскар 2013 Каннский кинофестиваль 2013 Золотой глобус 2013 Primetime Emmy Awards 2013 BAFTA 2013 Венецианский кинофестиваль 2013 Золотая малина 2013 MTV Movie Awards 2013 Сандэнс 2013 Берлинале 2013 Кинотавр 2013 Кинофестиваль в Торонто 2013 ММКФ 2013 Окно в Европу 2013 Послание к Человеку 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
2012
Оскар 2012 Каннский кинофестиваль 2012 Золотой глобус 2012 Primetime Emmy Awards 2012 BAFTA 2012 Венецианский кинофестиваль 2012 Золотая малина 2012 MTV Movie Awards 2012 Сандэнс 2012 Берлинале 2012 Кинотавр 2012 Кинофестиваль в Торонто 2012 ММКФ 2012 Послание к Человеку 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2012
2011
Оскар 2011 Каннский кинофестиваль 2011 Золотой глобус 2011 Primetime Emmy Awards 2011 BAFTA 2011 Венецианский кинофестиваль 2011 Золотая малина 2011 MTV Movie Awards 2011 Сандэнс 2011 Берлинале 2011 Кинотавр 2011 Кинофестиваль в Торонто 2011 ММКФ 2011 Послание к Человеку 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2011
2010
Оскар 2010 Каннский кинофестиваль 2010 Золотой глобус 2010 Primetime Emmy Awards 2010 BAFTA 2010 Венецианский кинофестиваль 2010 Золотая малина 2010 MTV Movie Awards 2010 Сандэнс 2010 Берлинале 2010 Кинотавр 2010 Кинофестиваль в Торонто 2010 ММКФ 2010 Послание к Человеку 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2010
2009
Оскар 2009 Каннский кинофестиваль 2009 Золотой глобус 2009 Primetime Emmy Awards 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 Венецианский кинофестиваль 2009 Золотая малина 2009 MTV Movie & TV Awards 2009 Сандэнс 2009 Берлинале 2009 Кинофестиваль Кинотавр 2009 Кинофестиваль в Торонто 2009 ММКФ 2009 Окно в Европу 2009 Послание к Человеку 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2009
2008
Оскар 2008 Каннский кинофестиваль 2008 Золотой глобус 2008 Primetime Emmy Awards 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 Венецианский кинофестиваль 2008 Золотая малина 2008 MTV Movie & TV Awards 2008 Сандэнс 2008 Берлинале 2008 Кинофестиваль Кинотавр 2008 Кинофестиваль в Торонто 2008 ММКФ 2008 Послание к Человеку 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
2007
Оскар 2007 Каннский кинофестиваль 2007 Золотой глобус 2007 Primetime Emmy Awards 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 Венецианский кинофестиваль 2007 Золотая малина 2007 MTV Movie & TV Awards 2007 Сандэнс 2007 Берлинале 2007 Кинофестиваль Кинотавр 2007 Кинофестиваль в Торонто 2007 ММКФ 2007 Окно в Европу 2007 Послание к Человеку 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
2006
Оскар 2006 Каннский кинофестиваль 2006 Золотой глобус 2006 Primetime Emmy Awards 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 Венецианский кинофестиваль 2006 Золотая малина 2006 MTV Movie & TV Awards 2006 Сандэнс 2006 Берлинале 2006 Кинофестиваль Кинотавр 2006 Кинофестиваль в Торонто 2006 ММКФ 2006 Послание к Человеку 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
2005
Оскар 2005 Каннский кинофестиваль 2005 Золотой глобус 2005 Primetime Emmy Awards 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 Венецианский кинофестиваль 2005 Золотая малина 2005 MTV Movie & TV Awards 2005 Сандэнс 2005 Берлинале 2005 Кинофестиваль Кинотавр 2005 Кинофестиваль в Торонто 2005 ММКФ 2005 Послание к Человеку 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005
2004
Оскар 2004 Каннский кинофестиваль 2004 Золотой глобус 2004 Primetime Emmy Awards 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 Венецианский кинофестиваль 2004 Золотая малина 2004 MTV Movie & TV Awards 2004 Сандэнс 2004 Берлинале 2004 Кинофестиваль Кинотавр 2004 Кинофестиваль в Торонто 2004 ММКФ 2004 Окно в Европу 2004 Послание к Человеку 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2004 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
2003
Оскар 2003 Каннский кинофестиваль 2003 Золотой глобус 2003 Primetime Emmy Awards 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 Венецианский кинофестиваль 2003 Золотая малина 2003 MTV Movie & TV Awards 2003 Сандэнс 2003 Берлинале 2003 Кинофестиваль Кинотавр 2003 Кинофестиваль в Торонто 2003 ММКФ 2003 Окно в Европу 2003 Послание к Человеку 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2003 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2003
2002
Оскар 2002 Каннский кинофестиваль 2002 Золотой глобус 2002 Primetime Emmy Awards 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 Венецианский кинофестиваль 2002 Золотая малина 2002 MTV Movie & TV Awards 2002 Сандэнс 2002 Берлинале 2002 Кинофестиваль Кинотавр 2002 Кинофестиваль в Торонто 2002 ММКФ 2002 Окно в Европу 2002 Послание к Человеку 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2002 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2002
2001
Оскар 2001 Каннский кинофестиваль 2001 Золотой глобус 2001 Primetime Emmy Awards 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 Венецианский кинофестиваль 2001 Золотая малина 2001 MTV Movie & TV Awards 2001 Сандэнс 2001 Берлинале 2001 Кинофестиваль Кинотавр 2001 Кинофестиваль в Торонто 2001 ММКФ 2001 Окно в Европу 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2001 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2001
2000
Оскар 2000 Каннский кинофестиваль 2000 Золотой глобус 2000 Primetime Emmy Awards 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 Венецианский кинофестиваль 2000 Золотая малина 2000 MTV Movie & TV Awards 2000 Сандэнс 2000 Берлинале 2000 Кинофестиваль Кинотавр 2000 Кинофестиваль в Торонто 2000 ММКФ 2000 Послание к Человеку 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2000 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2000
1999
Оскар 1999 Каннский кинофестиваль 1999 Золотой глобус 1999 Primetime Emmy Awards 1999 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999 Венецианский кинофестиваль 1999 Золотая малина 1999 MTV Movie & TV Awards 1999 Сандэнс 1999 Берлинале 1999 Кинофестиваль Кинотавр 1999 Кинофестиваль в Торонто 1999 ММКФ 1999 Окно в Европу 1999 Послание к Человеку 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1999 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1999
1998
Оскар 1998 Каннский кинофестиваль 1998 Золотой глобус 1998 Primetime Emmy Awards 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 Венецианский кинофестиваль 1998 Золотая малина 1998 MTV Movie & TV Awards 1998 Сандэнс 1998 Берлинале 1998 Кинофестиваль Кинотавр 1998 Кинофестиваль в Торонто 1998 Окно в Европу 1998 Послание к Человеку 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1998 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1998
1997
Оскар 1997 Каннский кинофестиваль 1997 Золотой глобус 1997 Primetime Emmy Awards 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 Венецианский кинофестиваль 1997 Золотая малина 1997 MTV Movie & TV Awards 1997 Сандэнс 1997 Берлинале 1997 Кинофестиваль Кинотавр 1997 Кинофестиваль в Торонто 1997 ММКФ 1997 Окно в Европу 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1997
1996
Оскар 1996 Каннский кинофестиваль 1996 Золотой глобус 1996 Primetime Emmy Awards 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 Венецианский кинофестиваль 1996 Золотая малина 1996 MTV Movie & TV Awards 1996 Сандэнс 1996 Берлинале 1996 Кинофестиваль Кинотавр 1996 Кинофестиваль в Торонто 1996 Окно в Европу 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1996
1995
Оскар 1995 Каннский кинофестиваль 1995 Золотой глобус 1995 Primetime Emmy Awards 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 Венецианский кинофестиваль 1995 Золотая малина 1995 MTV Movie & TV Awards 1995 Сандэнс 1995 Берлинале 1995 Кинофестиваль Кинотавр 1995 Кинофестиваль в Торонто 1995 ММКФ 1995 Окно в Европу 1995 Послание к Человеку 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1995
1994
Оскар 1994 Каннский кинофестиваль 1994 Золотой глобус 1994 Primetime Emmy Awards 1994 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 Венецианский кинофестиваль 1994 Золотая малина 1994 MTV Movie & TV Awards 1994 Сандэнс 1994 Берлинале 1994 Кинофестиваль Кинотавр 1994 Кинофестиваль в Торонто 1994 Окно в Европу 1994 Премия Гильдии киноактеров США 1994 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1994
1993
Оскар 1993 Каннский кинофестиваль 1993 Золотой глобус 1993 Primetime Emmy Awards 1993 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 Венецианский кинофестиваль 1993 Золотая малина 1993 MTV Movie & TV Awards 1993 Сандэнс 1993 Берлинале 1993 Кинофестиваль Кинотавр 1993 Кинофестиваль в Торонто 1993 ММКФ 1993 Окно в Европу 1993 Послание к Человеку 1993 Премия Гильдии киноактеров США 1993
1992
Оскар 1992 Каннский кинофестиваль 1992 Золотой глобус 1992 Primetime Emmy Awards 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 Венецианский кинофестиваль 1992 Золотая малина 1992 MTV Movie & TV Awards 1992 Сандэнс 1992 Берлинале 1992 Кинофестиваль Кинотавр 1992 Кинофестиваль в Торонто 1992 Премия Гильдии киноактеров США 1992
1991
Оскар 1991 Каннский кинофестиваль 1991 Золотой глобус 1991 Primetime Emmy Awards 1991 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 Венецианский кинофестиваль 1991 Золотая малина 1991 Сандэнс 1991 Берлинале 1991 Кинофестиваль Кинотавр 1991 Кинофестиваль в Торонто 1991 ММКФ 1991 Премия Гильдии киноактеров США 1991
1990
Оскар 1990 Каннский кинофестиваль 1990 Золотой глобус 1990 Primetime Emmy Awards 1990 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990 Венецианский кинофестиваль 1990 Золотая малина 1990 Сандэнс 1990 Берлинале 1990 Кинофестиваль Кинотавр 1990 Кинофестиваль в Торонто 1990 Премия Гильдии киноактеров США 1990
1989
Оскар 1989 Каннский кинофестиваль 1989 Золотой глобус 1989 Primetime Emmy Awards 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 Венецианский кинофестиваль 1989 Золотая малина 1989 Сандэнс 1989 Берлинале 1989 Кинофестиваль в Торонто 1989 ММКФ 1989 Премия Гильдии киноактеров США 1989
1988
Оскар 1988 Каннский кинофестиваль 1988 Золотой глобус 1988 Primetime Emmy Awards 1988 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988 Венецианский кинофестиваль 1988 Золотая малина 1988 Сандэнс 1988 Берлинале 1988 Кинофестиваль в Торонто 1988 Премия Гильдии киноактеров США 1988
1987
Оскар 1987 Каннский кинофестиваль 1987 Золотой глобус 1987 Primetime Emmy Awards 1987 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987 Венецианский кинофестиваль 1987 Золотая малина 1987 Сандэнс 1987 Берлинале 1987 Кинофестиваль в Торонто 1987 ММКФ 1987 Премия Гильдии киноактеров США 1987
1986
Оскар 1986 Каннский кинофестиваль 1986 Золотой глобус 1986 Primetime Emmy Awards 1986 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 Венецианский кинофестиваль 1986 Золотая малина 1986 Сандэнс 1986 Берлинале 1986 Кинофестиваль в Торонто 1986 Премия Гильдии киноактеров США 1986
1985
Оскар 1985 Каннский кинофестиваль 1985 Золотой глобус 1985 Primetime Emmy Awards 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 Венецианский кинофестиваль 1985 Золотая малина 1985 Сандэнс 1985 Берлинале 1985 Кинофестиваль в Торонто 1985 ММКФ 1985 Премия Гильдии киноактеров США 1985
1984
Оскар 1984 Каннский кинофестиваль 1984 Золотой глобус 1984 Primetime Emmy Awards 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 Венецианский кинофестиваль 1984 Золотая малина 1984 Сандэнс 1984 Берлинале 1984 Кинофестиваль в Торонто 1984 Премия Гильдии киноактеров США 1984
1983
Оскар 1983 Каннский кинофестиваль 1983 Золотой глобус 1983 Primetime Emmy Awards 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 Венецианский кинофестиваль 1983 Золотая малина 1983 Берлинале 1983 Кинофестиваль в Торонто 1983 ММКФ 1983 Премия Гильдии киноактеров США 1983
1982
Оскар 1982 Каннский кинофестиваль 1982 Золотой глобус 1982 Primetime Emmy Awards 1982 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 Венецианский кинофестиваль 1982 Золотая малина 1982 Сандэнс 1982 Берлинале 1982 Кинофестиваль в Торонто 1982
1981
Оскар 1981 Каннский кинофестиваль 1981 Золотой глобус 1981 Primetime Emmy Awards 1981 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981 Венецианский кинофестиваль 1981 Золотая малина 1981 Берлинале 1981 Кинофестиваль в Торонто 1981 ММКФ 1981 Премия Гильдии киноактеров США 1981
1980
Оскар 1980 Каннский кинофестиваль 1980 Золотой глобус 1980 Primetime Emmy Awards 1980 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980 Венецианский кинофестиваль 1980 Берлинале 1980 Кинофестиваль в Торонто 1980 Премия Гильдии киноактеров США 1980
1979
Оскар 1979 Каннский кинофестиваль 1979 Золотой глобус 1979 Primetime Emmy Awards 1979 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979 Венецианский кинофестиваль 1979 Берлинале 1979 Кинофестиваль в Торонто 1979 ММКФ 1979 Премия Гильдии киноактеров США 1979
1978
Оскар 1978 Каннский кинофестиваль 1978 Золотой глобус 1978 Primetime Emmy Awards 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 Берлинале 1978 Кинофестиваль в Торонто 1978 Премия Гильдии киноактеров США 1978
1977
Оскар 1977 Каннский кинофестиваль 1977 Золотой глобус 1977 Primetime Emmy Awards 1977 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 Берлинале 1977 ММКФ 1977 Премия Гильдии киноактеров США 1977
1976
Оскар 1976 Каннский кинофестиваль 1976 Золотой глобус 1976 Primetime Emmy Awards 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 Берлинале 1976 Премия Гильдии киноактеров США 1976
1975
Оскар 1975 Каннский кинофестиваль 1975 Золотой глобус 1975 Primetime Emmy Awards 1975 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975 Берлинале 1975 ММКФ 1975 Премия Гильдии киноактеров США 1975
1974
Оскар 1974 Каннский кинофестиваль 1974 Золотой глобус 1974 Primetime Emmy Awards 1974 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974 Берлинале 1974 Премия Гильдии киноактеров США 1974
1973
Оскар 1973 Каннский кинофестиваль 1973 Золотой глобус 1973 Primetime Emmy Awards 1973 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973 Берлинале 1973 ММКФ 1973 Премия Гильдии киноактеров США 1973
1972
Оскар 1972 Каннский кинофестиваль 1972 Золотой глобус 1972 Primetime Emmy Awards 1972 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972 Венецианский кинофестиваль 1972 Берлинале 1972 Премия Гильдии киноактеров США 1972
1971
Оскар 1971 Каннский кинофестиваль 1971 Золотой глобус 1971 Primetime Emmy Awards 1971 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971 Венецианский кинофестиваль 1971 Берлинале 1971 ММКФ 1971 Премия Гильдии киноактеров США 1971
1970
Оскар 1970 Каннский кинофестиваль 1970 Золотой глобус 1970 Primetime Emmy Awards 1970 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970 Венецианский кинофестиваль 1970 Берлинале 1970 Премия Гильдии киноактеров США 1970
1969
Оскар 1969 Каннский кинофестиваль 1969 Золотой глобус 1969 Primetime Emmy Awards 1969 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969 Венецианский кинофестиваль 1969 Берлинале 1969 ММКФ 1969 Премия Гильдии киноактеров США 1969
1968
Оскар 1968 Золотой глобус 1968 Primetime Emmy Awards 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 Венецианский кинофестиваль 1968 Берлинале 1968 Премия Гильдии киноактеров США 1968
1967
Оскар 1967 Каннский кинофестиваль 1967 Золотой глобус 1967 Primetime Emmy Awards 1967 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967 Венецианский кинофестиваль 1967 Берлинале 1967 ММКФ 1967 Премия Гильдии киноактеров США 1967
1966
Оскар 1966 Каннский кинофестиваль 1966 Золотой глобус 1966 Primetime Emmy Awards 1966 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966 Венецианский кинофестиваль 1966 Берлинале 1966 Премия Гильдии киноактеров США 1966
1965
Оскар 1965 Каннский кинофестиваль 1965 Золотой глобус 1965 Primetime Emmy Awards 1965 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965 Венецианский кинофестиваль 1965 Берлинале 1965 ММКФ 1965
1964
Оскар 1964 Каннский кинофестиваль 1964 Золотой глобус 1964 Primetime Emmy Awards 1964 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 Венецианский кинофестиваль 1964 Берлинале 1964 Премия Гильдии киноактеров США 1964
1963
Оскар 1963 Каннский кинофестиваль 1963 Золотой глобус 1963 Primetime Emmy Awards 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 Венецианский кинофестиваль 1963 Берлинале 1963 ММКФ 1963 Премия Гильдии киноактеров США 1963
1962
Оскар 1962 Каннский кинофестиваль 1962 Золотой глобус 1962 Primetime Emmy Awards 1962 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962 Венецианский кинофестиваль 1962 Берлинале 1962
1961
Оскар 1961 Каннский кинофестиваль 1961 Золотой глобус 1961 Primetime Emmy Awards 1961 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961 Венецианский кинофестиваль 1961 Берлинале 1961 ММКФ 1961
1960
Оскар 1960 Каннский кинофестиваль 1960 Золотой глобус 1960 Primetime Emmy Awards 1960 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960 Венецианский кинофестиваль 1960 Берлинале 1960
1959
Оскар 1959 Каннский кинофестиваль 1959 Золотой глобус 1959 Primetime Emmy Awards 1959 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959 Венецианский кинофестиваль 1959 Берлинале 1959 ММКФ 1959
1958
Оскар 1958 Каннский кинофестиваль 1958 Золотой глобус 1958 Primetime Emmy Awards 1958 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958 Венецианский кинофестиваль 1958 Берлинале 1958
1957
Оскар 1957 Каннский кинофестиваль 1957 Золотой глобус 1957 Primetime Emmy Awards 1957 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957 Венецианский кинофестиваль 1957 Берлинале 1957
1956
Оскар 1956 Каннский кинофестиваль 1956 Золотой глобус 1956 Primetime Emmy Awards 1956 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956 Венецианский кинофестиваль 1956 Берлинале 1956
1955
Оскар 1955 Каннский кинофестиваль 1955 Золотой глобус 1955 Primetime Emmy Awards 1955 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955 Венецианский кинофестиваль 1955 Берлинале 1955
1954
Оскар 1954 Каннский кинофестиваль 1954 Золотой глобус 1954 Primetime Emmy Awards 1954 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954 Венецианский кинофестиваль 1954 Берлинале 1954
1953
Оскар 1953 Каннский кинофестиваль 1953 Золотой глобус 1953 Primetime Emmy Awards 1953 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 Венецианский кинофестиваль 1953 Берлинале 1953
1952
Оскар 1952 Каннский кинофестиваль 1952 Золотой глобус 1952 Primetime Emmy Awards 1952 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952 Венецианский кинофестиваль 1952 Берлинале 1952
1951
Оскар 1951 Каннский кинофестиваль 1951 Золотой глобус 1951 Primetime Emmy Awards 1951 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951 Венецианский кинофестиваль 1951 Берлинале 1951
1950
Оскар 1950 Золотой глобус 1950 Primetime Emmy Awards 1950 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950 Венецианский кинофестиваль 1950
1949
Оскар 1949 Каннский кинофестиваль 1949 Золотой глобус 1949 Primetime Emmy Awards 1949 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949 Венецианский кинофестиваль 1949
1948
Оскар 1948 Золотой глобус 1948 Венецианский кинофестиваль 1948
1947
Оскар 1947 Каннский кинофестиваль 1947 Золотой глобус 1947 Венецианский кинофестиваль 1947
1946
Оскар 1946 Каннский кинофестиваль 1946 Золотой глобус 1946 Венецианский кинофестиваль 1946
1945
Оскар 1945 Золотой глобус 1945
1944
Оскар 1944 Золотой глобус 1944
1943
Оскар 1943
1942
Оскар 1942 Венецианский кинофестиваль 1942
1941
Оскар 1941 Венецианский кинофестиваль 1941
1940
Оскар 1940 Венецианский кинофестиваль 1940
1939
Оскар 1939 Каннский кинофестиваль 1939 Венецианский кинофестиваль 1939
1938
Оскар 1938 Венецианский кинофестиваль 1938
1937
Оскар 1937 Венецианский кинофестиваль 1937
1936
Оскар 1936 Венецианский кинофестиваль 1936
1935
Оскар 1935 Венецианский кинофестиваль 1935
1934
Оскар 1934 Венецианский кинофестиваль 1934
1932
Оскар 1932 Венецианский кинофестиваль 1932
1931
Оскар 1931
1930
Оскар 1930 - 2 Оскар 1930
1929
Оскар 1929
