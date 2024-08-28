Меню
На острове Лидо стартует 81-й Венецианский кинофестиваль
Сегодня, 28 августа, начинает свою работу очередной Венецианский кинофестиваль, традиционно проходящий на острове Лидо. Председателем главного жюри выступит актриса Изабель Юппер
1 комментарий
28 августа 2024 14:48
И снова «Анора»: появился список лучших фильмов Каннского кинофестиваля 2024 по версии критиков
Уважаемый ресурс IndieWire ежегодно проводит исследование с целью определить лучшие фильмы Каннского кинофестиваля на основе мнений профессиональных критиков. Нередко полученные результаты не
Написать
28 мая 2024 12:58
На Каннском кинофестивале победил американский фильм «Анора» с российскими актерами
Вчера вечером, 25 мая, были оглашены победители 77-го Каннского кинофестиваля, который имеет статус самой престижного смотра в мире авторского кино. Жюри во главе с Гретой Гервиг
Написать
26 мая 2024 19:58
На Каннском кинофестивале состоялась премьера «Фуриосы» — критики в восторге
Вчера, 15 мая, в рамках престижнейшего Каннского кинофестиваля вне конкурса прошла мировая премьера долгожданного постапокалиптического экшен-триллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
Написать
16 мая 2024 12:36
Экшен-кино в лучшем виде: появились первые отзывы о «Фуриосе»
Американские критики получили возможность посмотреть фильм Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» до мировой премьеры, вслед за чем в соцсетях появились первые отзывы. В целом
Написать
7 мая 2024 15:25
Объявлены победители 46-го Московского международного кинофестиваля
Вчера, 26 апреля, завершился очередной Московский международный кинофестиваль. В ходе закрытия смотра были объявлены призеры. В этом году председателем жюри стал известный исландский режиссер Фридрик
Написать
27 апреля 2024 01:35
Коппола, Лантимос, Серебренников: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2024
Стала известная официальная программа 77-го Каннского кинофестиваля, который стартует 14 мая и завершится 25 мая. В списке фигурирует множество примечательных картин, снятых именитыми
Написать
11 апреля 2024 16:07
7 фильмов Венецианского кинофестиваля — 2023, которые стоит ждать
В Венеции завершился старейший кинофестиваль, один из главных мировых киносмотров. «Золотого льва» получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные»
Написать
13 сентября 2023 14:33
«Женщина, которая убежала» на Берлинале-2020
В конкурсе Берлинского кинофестиваля представили «Женщину, которая убежала» плодовитого режиссера Хон Сан-су — он живет и работает в поистине вудиалленовском темпе, каждый год
Написать
2 марта 2020 12:38
Рассказываем о фильме «Ундина», показанном на Берлинале-2020
Лучезарная Ундина (Паула Бер) работает в музее архитектуры Берлина, где рассказывает туристам про все историко-урбанистические приключения города. Однажды в перерыве между экскурсиями ее бросит
Написать
2 марта 2020 12:04
