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Постер к сериалу Чем мы заняты в тени
Постер к сериалу Чем мы заняты в тени
Постер к сериалу Чем мы заняты в тени
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Чем мы заняты в тени
Постер к сериалу Чем мы заняты в тени
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
5 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Чем мы заняты в тени
Чем мы заняты в тени (2019 - …) What We Do in the Shadows 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX
Продолжительность 18 часов 30 минут
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О чем сериал

«Чем мы заняты в тени» — это комедийный сериал с элементами хоррора, снятый на основе одноименного популярного фильма. Создателем выступил Джемейн Клемент, который в паре с Тайкой Вайтити когда-то снял и сам фильм. В центре сюжета также находятся несколько вампиров, живущих в одном доме в городке и рассказывающих о своих бытовых проблемах съемочной группе. В отличие от кинокартины, в сериале, помимо классических вурдалаков, сосущих кровь, есть еще такой узнаваемый персонаж, как энергетический вампир.

Чем мы заняты в тени - трейлер четвертого сезона
Чем мы заняты в тени
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даг Джонс
Даг Джонс
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
Мэтт Берри
Мэтт Берри Laszlo Cravensworth
Ник Кролл
Ник Кролл
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 4-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»
The Night Market
Сезон 4 Серия 4
26 июля 2022
Private School
Сезон 4 Серия 5
2 августа 2022
The Wedding
Сезон 4 Серия 6
9 августа 2022
Pine Barrens
Сезон 4 Серия 7
16 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Чем мы заняты в тени - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Чем мы заняты в тени - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Чем мы заняты в тени - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Чем мы заняты в тени - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 7 эпизодов
 
Сезон 5
TBA,
 
Сезон 6
TBA,
 
Новости о сериале
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Вампиры зажигают на танцполе в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»
Вампиры зажигают на танцполе в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»
Слушать саундтрек сериала Чем мы заняты в тени
Кадры из сериала
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