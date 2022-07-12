Чем мы заняты в тени 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Чем мы заняты в тени
What We Do in the Shadows 18+
Премьера сезона 12 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Чем мы заняты в тени»

В 4 сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» похождения древних вампиров продолжатся. Проект является спин-оффом полнометражной картины «Реальные упыри» и снят в формате псевдодокументальной ленты. Несколько вампиров делятся с представителями съемочной команды историями из своей жизни и сложностями бытия вампиров в человеческом мире. Надя, Нандор и Ласло перебрались в Америку в период Средневековья. В финальных сериях предыдущего сезона между вампирами и их помощником Гильермо началось противостояние.

7.8
8.5 IMDb

Список серий сериала Чем мы заняты в тени

Воссоединенный Reunited
Сезон 4 Серия 1
12 июля 2022
Лампа The Lamp
Сезон 4 Серия 2
12 июля 2022
Торжественное открытие The Grand Opening
Сезон 4 Серия 3
19 июля 2022
Ночной рынок The Night Market
Сезон 4 Серия 4
26 июля 2022
Частная школа Private School
Сезон 4 Серия 5
2 августа 2022
Свадьба The Wedding
Сезон 4 Серия 6
9 августа 2022
Сосновые степи Pine Barrens
Сезон 4 Серия 7
16 августа 2022
Переверни себя Go Flip Yourself
Сезон 4 Серия 8
23 августа 2022
Фредди Freddie
Сезон 4 Серия 9
30 августа 2022
Восход закат Sunrise, Sunset
Сезон 4 Серия 10
6 сентября 2022
