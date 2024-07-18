Меню
Чем мы заняты в тени
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
Вампиры начинают охоту на людей в трейлере финала пятого сезона «Чем мы заняты в тени»
Заключительные эпизоды о выходных в таинственном особняке и поисках Гильермо выйдут уже послезавтра.
Написать
29 августа 2023 13:50
Что смотреть на выходных: «Город астероидов», новые «Трансформеры» и постапокалиптические «Чудотворцы»
На этой неделе стриминги предлагают найти пропавшего ребенка, зависнуть с забавными вампирами, отправиться на конференцию в сопровождении голливудских звезд и взглянуть правде в глаза.
Написать
14 июля 2023 15:00
На Comic-Con в Сан-Диего будут представлены «Харли Квинн» и «Черепашки-ниндзя»
На фестивале также пройдут стенды, посвященные сериалам «Призраки», «Арчер» и другим проектам.
Написать
7 июля 2023 15:30
Станет ли Гильермо вампиром? Вышел трейлер пятого сезона «Чем мы заняты в тени»
Премьера новых серий комедийного хоррора от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента намечена на середине июля.
Написать
16 июня 2023 14:26
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
На этой летней неделе стриминги в своих проектах предлагают распутать коррумпированную схему, зависнуть с вурдалаками, посмеяться на съемках кино и просто влюбиться.
Написать
15 июля 2022 18:00
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
Написать
27 июня 2022 19:35
Вампиры зажигают на танцполе в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»
Сериал вернется в середине июля.
Написать
6 июня 2022 10:37
Завершились съемки четвертого сезона мокьюментари о вампирах «Чем мы заняты в тени»
Новостью поделился исполнитель роли Гильермо.
Написать
17 декабря 2021 16:18
ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре
Начало осени не время для депрессии, если на малые экраны возвращаются любимые сериалы с новыми сезонами! А иные стриминговые сервисы и вовсе предлагают очень любопытные премьеры.
Написать
2 сентября 2021 19:00
Создатели «Чем мы заняты в тени» показали трейлер третьего сезона
Герои наслаждаются солнцем в очках виртуальной реальности.
Написать
16 июля 2021 14:30
11 сериалов, которые выросли из фильмов
Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
Написать
14 апреля 2021 13:17
