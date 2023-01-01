Сериалы, вдохновленные популярными фильмами

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Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний"
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Роковое влечение
0.0
триллер
2023, США
Связанные насмерть
0.0
драма, ужасы, триллер
2023, США
Опасные связи
0.0
драма, исторический
2022, США
Чем мы заняты в тени
7.0
комедия, ужасы
2019, США
Крик
7.0
ужасы, детектив
2015, США
Эш против зловещих мертвецов
7.0
комедия, боевик, ужасы
2015, США
Ганнибал
Смотрите за 1
6.0
драма, криминал, ужасы
2013, США
Звездные врата: ЗВ-1
Смотрите на
6.0
боевик, приключения, фантастика
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