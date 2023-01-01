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Сериалы, вдохновленные популярными фильмами
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Сериалы, вдохновленные популярными фильмами

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Роковое влечение
Роковое влечение
0.0
триллер
2023, США
Связанные насмерть
Связанные насмерть
0.0
драма, ужасы, триллер
2023, США
Опасные связи
Опасные связи
0.0
драма, исторический
2022, США
Чем мы заняты в тени
Чем мы заняты в тени
7.0
комедия, ужасы
2019, США
Крик
Крик
7.0
ужасы, детектив
2015, США
Эш против зловещих мертвецов
Эш против зловещих мертвецов
7.0
комедия, боевик, ужасы
2015, США
Ганнибал
Ганнибал
Смотрите за 1
6.0
драма, криминал, ужасы
2013, США
Звездные врата: ЗВ-1
Звездные врата: ЗВ-1
6.0
боевик, приключения, фантастика
1997, США
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Все Триллер Драма Ужасы Исторический Комедия Боевик Детектив Криминал Приключения Фантастика
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