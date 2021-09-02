Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чем мы заняты в тени 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Чем мы заняты в тени
Киноафиша Сериалы Чем мы заняты в тени Сезоны Сезон 3
What We Do in the Shadows 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Чем мы заняты в тени»

В 3 сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» события по-прежнему разворачиваются вокруг группы вампиров, которые живут вместе несколько сотен лет. После долгих исканий герои, в конце концов, обосновались в районе Стейтен-Айленда — небольшого нью-йоркского острова. Однако вмешательство древнего сородича в их жизнь вынуждает вампиров ускорить свои планы по завоеванию региона. В новых эпизодах главные герои стараются выручить Гильермо, судьба которого висит на волоске. Затем они используют старинный артефакт в надежде помочь Надору решить его проблемы в отношениях.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Чем мы заняты в тени

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Заключенный The Prisoner
Сезон 3 Серия 1
2 сентября 2021
Двойная маскировка The Cloak of Duplication
Сезон 3 Серия 2
2 сентября 2021
Гейл Gail
Сезон 3 Серия 3
9 сентября 2021
Казино The Casino
Сезон 3 Серия 4
16 сентября 2021
Судебная палата The Chamber of Judgement
Сезон 3 Серия 5
23 сентября 2021
Побег The Escape
Сезон 3 Серия 6
30 сентября 2021
Сирена The Siren
Сезон 3 Серия 7
7 октября 2021
Оздоровительный центр The Wellness Center
Сезон 3 Серия 8
14 октября 2021
Прощание A Farewell
Сезон 3 Серия 9
21 октября 2021
Портрет The Portrait
Сезон 3 Серия 10
28 октября 2021
График выхода всех сериалов
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Только в 37 лет узнала, почему сотрудники птицефабрик никогда не берут яйца категории СО: дело оказалось совсем не в размере
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше