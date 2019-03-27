Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чем мы заняты в тени 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чем мы заняты в тени
Киноафиша Сериалы Чем мы заняты в тени Сезоны Сезон 1
What We Do in the Shadows 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чем мы заняты в тени»

В 1 сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» в гости к вампирам Нандору, Наде и Ласло приезжает великий Барон, одержимый порабощением человечества. Теперь главным героям нужно исполнить старый приказ и захватить как минимум Стейтен-Айленд. Но проблема в том, что им этого делать совсем не хочется. В то же время рядом с Нандором всегда есть его фамильяр Гильермо, который уже более десяти лет ждет обращения. И сосед Колин Робинсон — энергетический вампир, который может «поедать» как обычных людей, так и вампиров.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Чем мы заняты в тени

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2019
Муниципальный совет City Council
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2019
Вражда с оборотнями Werewolf Feud
Сезон 1 Серия 3
10 апреля 2019
Ночной клуб на Манхэттене Manhattan Night Club
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2019
Служба контроля за животными Animal Control
Сезон 1 Серия 5
24 апреля 2019
Барон выходит в свет Baron's Night Out
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2019
Суд The Trial
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2019
Гражданство Citizenship
Сезон 1 Серия 8
15 мая 2019
Оргия The Orgy
Сезон 1 Серия 9
22 мая 2019
Наследие Ancestry
Сезон 1 Серия 10
29 мая 2019
График выхода всех сериалов
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше