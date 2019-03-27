В 1 сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» в гости к вампирам Нандору, Наде и Ласло приезжает великий Барон, одержимый порабощением человечества. Теперь главным героям нужно исполнить старый приказ и захватить как минимум Стейтен-Айленд. Но проблема в том, что им этого делать совсем не хочется. В то же время рядом с Нандором всегда есть его фамильяр Гильермо, который уже более десяти лет ждет обращения. И сосед Колин Робинсон — энергетический вампир, который может «поедать» как обычных людей, так и вампиров.