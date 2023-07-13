Чем мы заняты в тени 2019, 5 сезон

What We Do in the Shadows 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 13 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Чем мы заняты в тени»

В 5-м сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» Нандор, Ласло, Надя, их фамильяр Гильермо и энергетический вампир Колин Робинсон по-прежнему тайно обитают в обычном человеческом городке. Нандор готовится к свадьбе, но организацией, разумеется, занимается Гильермо. Он так переживает, что чуть не сходит с ума от переизбытка хлопот. Нандор и Ласло выясняют свои разногласия на охоте в уединенной хижине. К Гильермо приезжают неожиданные гости из-за границы. Похоже, ему придется впервые за много лет предстать перед своей настоящей семьей. Слишком помолодевший Колин достигает переходного возраста.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Чем мы заняты в тени

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Торговый центр The Mall
Сезон 5 Серия 1
13 июля 2023
Ночь с парнями A Night Out with the Guys
Сезон 5 Серия 2
13 июля 2023
Парад гордости Pride Parade
Сезон 5 Серия 3
20 июля 2023
Кампания The Campaign
Сезон 5 Серия 4
27 июля 2023
Местные новости Local News
Сезон 5 Серия 5
3 августа 2023
Неотложная помощь Urgent Care
Сезон 5 Серия 6
10 августа 2023
Гибридные существа Hybrid Creatures
Сезон 5 Серия 7
17 августа 2023
Жаркое The Roast
Сезон 5 Серия 8
24 августа 2023
Выходные в поместье Морриган A Weekend at Morrigan Manor
Сезон 5 Серия 9
31 августа 2023
Заключительное интервью Exit Interview
Сезон 5 Серия 10
31 августа 2023
