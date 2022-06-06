Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Натасия Деметриу

Натасия Деметриу

Natasia Demetriou
Натасия Деметриу
Натасия Деметриу Natasia Demetriou
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Натасии Деметриу

Натасия Шарлотта Деметриу появилась на свет в столице Великобритании, ее детство прошло в северной части Лондона. Дата рождения актрисы неизвестна. Ее отец Сотирис был киприотом, он работал поваром. Мама являлась коренной англичанкой. Кроме того, у Натасии есть младший брат Джейми, который стал известным театральным и киноактером, проявил себя в качестве стендапера и писателя. У Деметриу есть также двоюродные братья и сестры в Греции.

Артистизм девочки был заметен уже в раннем возрасте. В школьные годы она вошла в состав юношеской труппы театра Chickenshed в Лондоне, изучала сценическое мастерство в университете Лидса. Получив среднее образование, девушка стала студенткой Бристольского университета, где приобрела степень бакалавра по направлению «Драматическое искусство».

В 2009 году Натасия основала свой юмористический проект Bristol Revunions, заслуживший симпатию публики и критиков. Кроме того, она постоянно выходила на театральные подмостки и даже попробовала себя в качестве сценариста.

Кинодебют актрисы на экране состоялся в 2015 году: она исполнила роль второго плана в многосерийной комедии «Ржавые копы». А широкую узнаваемость среди зрителей во всем мире Натасия приобрела после центральной роли в сериале «Чем мы заняты в тени», который вышел в 2019 году.

Интересные факты о Натасии Деметриу
  • С 2009 по 2011 годы вместе со своим братом Джейми играла в собственном скетч-шоу Bristol Revunions, которое высоко оценили критики издания Edinburgh Fringe.
  • В 2014 году дебютный спектакль Натасии You'll Never Have All of Me был удостоен премии Skinny Debutant Award на Эдинбургском фестивале.
  • Актриса писала сценарии для британских комедийных проектов «Анна и Кэти» и «Полуночный зверь».
  • Режиссер сериала «Чем мы заняты в тени» Джемейн Клемент хотел привнести в отношения героев Нади и Ласло некоторую суетливость и вспыльчивость, свойственные народам Средиземноморья, а потому он часто обсуждал с Натасией ее отношения с родственниками с Кипра.
Фильмография Натасии Деметриу
Евровидение: История огненной саги
Евровидение: История огненной саги
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США / Исландия / Канада
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вампиры зажигают на танцполе в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени» Сериал вернется в середине июля.
Написать
6 июня 2022 10:37
Завершились съемки четвертого сезона мокьюментари о вампирах «Чем мы заняты в тени» Новостью поделился исполнитель роли Гильермо.
Написать
17 декабря 2021 16:18
В четвертом сезоне «Чем мы заняты в тени» зрителей ждет знакомство с семьей Гильермо Продюсер обещает углубиться в личную драму фамильяра. 
Написать
19 августа 2021 15:51
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши