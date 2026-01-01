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Натасия Деметриу
Натасия Деметриу Natasia Demetriou
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Натасия Деметриу

Natasia Demetriou

Дата рождения
15 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Актер озвучки

Биография Натасии Деметриу

Натасия Шарлотта Деметриу появилась на свет в столице Великобритании, ее детство прошло в северной части Лондона. Дата рождения актрисы неизвестна. Ее отец Сотирис был киприотом, он работал поваром. Мама являлась коренной англичанкой. Кроме того, у Натасии есть младший брат Джейми, который стал известным театральным и киноактером, проявил себя в качестве стендапера и писателя. У Деметриу есть также двоюродные братья и сестры в Греции.

Артистизм девочки был заметен уже в раннем возрасте. В школьные годы она вошла в состав юношеской труппы театра Chickenshed в Лондоне, изучала сценическое мастерство в университете Лидса. Получив среднее образование, девушка стала студенткой Бристольского университета, где приобрела степень бакалавра по направлению «Драматическое искусство».

В 2009 году Натасия основала свой юмористический проект Bristol Revunions, заслуживший симпатию публики и критиков. Кроме того, она постоянно выходила на театральные подмостки и даже попробовала себя в качестве сценариста.

Кинодебют актрисы на экране состоялся в 2015 году: она исполнила роль второго плана в многосерийной комедии «Ржавые копы». А широкую узнаваемость среди зрителей во всем мире Натасия приобрела после центральной роли в сериале «Чем мы заняты в тени», который вышел в 2019 году.

Популярные фильмы

Чем мы заняты в тени 7.8
Чем мы заняты в тени (2019)
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 7.6
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов (2023)
Шоу Чашека! 7.3
Шоу Чашека! (2022)

Фильмография Натасии Деметриу

Кайтмен: Черт возьми, да! 7.1
Кайтмен: Черт возьми, да!
фантастика, боевик, комедия 2024, США
Орион и Тьма 6.8
Орион и Тьма Orion and the Dark
приключения, анимация, комедия 2024, США / Франция
Смотреть трейлер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 7.6
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
боевик, приключения, анимация 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Как слониха упала с неба 6.6
Как слониха упала с неба The Magician's Elephant
приключения, анимация, комедия 2023, Австралия / США
Смотреть трейлер
Шоу Чашека! 7.3
Шоу Чашека!
комедия, детский 2022, США
Тост из Тинселтауна 7.3
Тост из Тинселтауна
комедия 2022, Великобритания
Подросток Эвтаназия 5.8
Подросток Эвтаназия
комедия 2021, США
Евровидение: История огненной саги 6.5
Евровидение: История огненной саги Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США / Исландия / Канада
Рецензия
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Новости о Натасии Деметриу
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Вампиры начинают охоту на людей в трейлере финала пятого сезона «Чем мы заняты в тени»
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Станет ли Гильермо вампиром? Вышел трейлер пятого сезона «Чем мы заняты в тени»
Вампиры зажигают на танцполе в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»
Вампиры зажигают на танцполе в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

Интересные факты о Натасии Деметриу

  • С 2009 по 2011 годы вместе со своим братом Джейми играла в собственном скетч-шоу Bristol Revunions, которое высоко оценили критики издания Edinburgh Fringe.
  • В 2014 году дебютный спектакль Натасии You'll Never Have All of Me был удостоен премии Skinny Debutant Award на Эдинбургском фестивале.
  • Актриса писала сценарии для британских комедийных проектов «Анна и Кэти» и «Полуночный зверь».
  • Режиссер сериала «Чем мы заняты в тени» Джемейн Клемент хотел привнести в отношения героев Нади и Ласло некоторую суетливость и вспыльчивость, свойственные народам Средиземноморья, а потому он часто обсуждал с Натасией ее отношения с родственниками с Кипра.
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