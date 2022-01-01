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Актеры сериала «Викинги»

Актеры сериала «Викинги» Вся информация о сериале
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс Jonathan Rhys Meyers
Bishop Heahmund Кевин Дюран
Кевин Дюран Kevin Durand
Harbard the Wanderer Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник Katheryn Winnick
Lagertha Данила Козловский
Данила Козловский Danila Kozlovsky
Prince Oleg of Novgorod Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн Gabriel Byrne
Earl Haraldson Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон Ray Stevenson
Othere Трэвис Фиммел
Трэвис Фиммел Travis Fimmel
Ragnar Lothbrok Донал Лог
Донал Лог Donal Logue
King Horik Яспер Пяякконен
Яспер Пяякконен Jäsper Pääkkönen
Halfdan the Black Петер Францен
Петер Францен Peter Franzén
King Harald Finehair Александр Людвиг
Александр Людвиг Alexander Ludwig
Bjorn Ironside Джессалин Гилсиг
Джессалин Гилсиг Jessalyn Gilsig
Siggy Эрик Джонсон
Эрик Джонсон Eric Johnson
Erik Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард Gustaf Skarsgård
Floki Лайнас Роуч
Лайнас Роуч Linus Roache
King Ecbert of Wessex and Mercia Лотер Блюто
Лотер Блюто Lothaire Bluteau
Emperor Charles II of Frankia Клайв Стэнден
Клайв Стэнден Clive Standen
Rollo Мо Данфорд
Мо Данфорд Moe Dunford
Aethelwulf Алисса Сазерленд
Алисса Сазерленд Alyssa Sutherland
Princess Aslaug Бен Робсон
Бен Робсон Ben Robson
Kalf Джорджия Хёрст
Джорджия Хёрст Georgia Hirst
Torvi Алекс Хег Андерсен
Алекс Хег Андерсен Alex Høgh Andersen
Ivar the Boneless Джордан Патрик Смит
Джордан Патрик Смит Jordan Patrick Smith
Ubbe
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