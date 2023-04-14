Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Викинги Новости

Новости о сериале «Викинги»

Новости о сериале «Викинги» Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью На этой неделе стриминги предлагают покорить стендап-сцену, залечить травму, отбиться от гангстеров и сыграть в любовную игру. 
Написать
14 апреля 2023 15:00
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Звезда «Эмили в Париже», братья Скарсгарды и дочь Джонни Деппа.
Написать
20 января 2023 12:00
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.  
Написать
14 октября 2022 15:00
Мужество, кровь, слава: Netflix выпустил расширенный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Мужество, кровь, слава: Netflix выпустил расширенный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла» Поклонники оригинального шоу останутся довольны. 
Написать
8 февраля 2022 09:54
Данила Козловский посетовал, что за рубежом к российским актерам относятся предвзято
Данила Козловский посетовал, что за рубежом к российским актерам относятся предвзято Он уверен, что с этим нужно бороться. 
Написать
20 января 2022 16:58
Netflix выпустил первые проморолики финального сезона «Озарка» и дебютного сезона «Викингов: Вальхалла»
Netflix выпустил первые проморолики финального сезона «Озарка» и дебютного сезона «Викингов: Вальхалла» Промоматериалы вышли в рамках глобального мероприятия для фанатов TUDUM.
Написать
27 сентября 2021 14:10
У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн
648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»
Зашли как-то в бар Ленин, Горький и Николай II: в «Хрониках русской революции» больше сотни героев - о каждом читали на уроках истории
Новый фильм с Маргарет Куэлли получил почти 100% одобрения от критиков — предыдущий проект актрисы вышел месяц назад, но с треском провалился
«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)
Режиссер «Орудий» в восторге от этого прошлогоднего хоррора — у фильма 93% одобрения на Rotten Tomatoes
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
Устали искать сериалы, похожие на «Линкольн для адвоката»? ИИ за секунды выявил 3-х «собратьев» — у каждого рейтинг 8.1+
Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4
«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше