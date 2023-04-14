Меню
Сериалы
Викинги
Новости
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
На этой неделе стриминги предлагают покорить стендап-сцену, залечить травму, отбиться от гангстеров и сыграть в любовную игру.
Написать
14 апреля 2023 15:00
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям
Звезда «Эмили в Париже», братья Скарсгарды и дочь Джонни Деппа.
Написать
20 января 2023 12:00
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.
Написать
14 октября 2022 15:00
Мужество, кровь, слава: Netflix выпустил расширенный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Поклонники оригинального шоу останутся довольны.
Написать
8 февраля 2022 09:54
Данила Козловский посетовал, что за рубежом к российским актерам относятся предвзято
Он уверен, что с этим нужно бороться.
Написать
20 января 2022 16:58
Netflix выпустил первые проморолики финального сезона «Озарка» и дебютного сезона «Викингов: Вальхалла»
Промоматериалы вышли в рамках глобального мероприятия для фанатов TUDUM.
Написать
27 сентября 2021 14:10
