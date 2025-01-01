Меню
Владимир Кулих
Владимир Кулих Vladimir Kulich
Киноафиша Персоны Владимир Кулих

Владимир Кулих

Vladimir Kulich

Дата рождения
14 июля 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер

Популярные фильмы

13-й воин 7.0
13-й воин (1999)
Железный рыцарь 6.8
Железный рыцарь (2010)
Коллекторы 5.9
Коллекторы (2018)

Фильмография Владимир Кулих

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 6 Актер 6
Коллекторы 2 5.8
Коллекторы 2 The Debt Collector 2
боевик, комедия 2020, США
Легионер: Беги или умри 3.2
Легионер: Беги или умри Legionnaire's Trail
боевик, приключения, исторический 2020, Испания
Коллекторы 5.9
Коллекторы The Debt Collector
боевик 2018, Великобритания
Дикий пёс 5
Дикий пёс Savage Dog
боевик, драма 2017, США
Железный рыцарь 6.8
Железный рыцарь Ironclad
боевик, приключения 2010, США / Великобритания
Рецензия
13-й воин 7
13-й воин The 13th Warrior
приключения, боевик 1999, США
Смотреть трейлер
