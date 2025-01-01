Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Владимир Кулих
Vladimir Kulich
Киноафиша
Персоны
Владимир Кулих
Владимир Кулих
Vladimir Kulich
Дата рождения
14 июля 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.0
13-й воин
(1999)
6.8
Железный рыцарь
(2010)
5.9
Коллекторы
(2018)
Фильмография Владимир Кулих
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Приключения
Год
Все
2020
2018
2017
2010
1999
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
5.8
Коллекторы 2
The Debt Collector 2
боевик, комедия
2020, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
3.2
Легионер: Беги или умри
Legionnaire's Trail
боевик, приключения, исторический
2020, Испания
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
Коллекторы
The Debt Collector
боевик
2018, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5
Дикий пёс
Savage Dog
боевик, драма
2017, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Железный рыцарь
Ironclad
боевик, приключения
2010, США / Великобритания
Рецензия
7
13-й воин
The 13th Warrior
приключения, боевик
1999, США
Смотреть трейлер
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
«Наконец-то любимый Прилучный вернулся»: новый трейлер «Мажора в Дубае» свел поклонниц с ума — ждем 30 октября (видео)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667