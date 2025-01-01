Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Адам Коуплэнд
Adam Copeland
Киноафиша
Персоны
Адам Коуплэнд
Адам Коуплэнд
Adam Copeland
Дата рождения
30 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Оринджвилл, Канада
Рост
196 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Перси Джексон и Олимпийцы
(2023)
4.9
Допрос
(2016)
0.0
Пчеловод 2
Фильмография Адам Коуплэнд
Жанр
Все
Боевик
Приключения
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2023
2016
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
6.8
Перси Джексон и Олимпийцы
приключения, фэнтези
2023, США
4.9
Допрос
Interrogation
боевик, триллер
2016, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Пчеловод 2
The Beekeeper 2
боевик, триллер
, США
Новости личной жизни Адам Коуплэнд
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
Без визы — к настоящим «Горам Аллилуйя»: где именно в Китае снимали «Аватара» и почему туда сейчас не пробиться туристам
«Вернули дух старых боевиков»: первые зрители даже не ожидали, что их так зацепит «Тропа гнева» со звездой «Мажора»
«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду
Драмеди с 12 отзывами в Сети обошла «Август» в рейтинге лучших фильмов 2025-го: в одной из ролей Радзюкевич из «Шести кадров»
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре
«Интригует с первых минут»: в этом детективе с оценкой 8.2 Меньшиков доказал – ремейк может быть круче оригинала со звездой «Во все тяжкие»
Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел
«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»
«Очень странные дела» в СССР: этот российский сериал многие даже не включали, а зря - Козловский ушел и стало лучше
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667