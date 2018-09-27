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Клайв Стэнден
Клайв Стэнден
Clive Standen
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Клайв Стэнден
Clive Standen
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Дата рождения
22 июля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Холивуд, Даун, Северная Ирландия, Великобритания
Рост
187 см
Биография Клайва Стэндена
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Фильмография Клайва Стэндена
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер
2022, США
4.0
Легендарное ограбление
боевик, триллер, криминал, драма, исторический
2019, США
5.0
Пациент Зеро
ужасы
2018, США
4.0
Золото Флинна
боевик, приключения
2018, Австралия / Канада
5.0
Эверест
драма, приключения, триллер
2015, США / Великобритания
7.0
Молот Богов
боевик
2013, Великобритания
4.0
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27 сентября 2018 16:34
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