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О персоне
Фильмография
Айван Кэй
Ivan Kaye
Киноафиша
Персоны
Айван Кэй
Айван Кэй
Ivan Kaye
Дата рождения
1 июля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Нортгемптон, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Король
(2019)
6.8
Игры киллеров
(2011)
6.7
Брайан и Маргарет
(2024)
Фильмография Айван Кэй
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Мини-сериал
Триллер
Год
Все
2024
2023
2019
2013
2011
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актер
6
6.7
Брайан и Маргарет
драма, мини-сериал
2024, Великобритания
5.5
Клоуны апокалипсиса
Apocalypse Clown
комедия
2023, Бельгия / Ирландия / Великобритания
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7.5
Король
The King
исторический, драма
2019, США
Смотреть трейлер
5.6
Любовь по расчету
The Revenger: An Unromantic Comedy
комедия
2019, Великобритания
4.5
Молот Богов
Hammer of the Gods
боевик
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
6.8
Игры киллеров
Assassination Games
боевик, триллер
2011, США
Смотреть трейлер
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