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Айван Кэй Ivan Kaye
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Айван Кэй

Ivan Kaye

Дата рождения
1 июля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Нортгемптон, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Король 7.5
Король (2019)
Игры киллеров 6.8
Игры киллеров (2011)
6.7
Брайан и Маргарет (2024)

Фильмография Айван Кэй

Жанр
Год
6.7
Брайан и Маргарет
драма, мини-сериал 2024, Великобритания
Клоуны апокалипсиса 5.5
Клоуны апокалипсиса Apocalypse Clown
комедия 2023, Бельгия / Ирландия / Великобритания
Король 7.5
Король The King
исторический, драма 2019, США
Смотреть трейлер
Любовь по расчету 5.6
Любовь по расчету The Revenger: An Unromantic Comedy
комедия 2019, Великобритания
Молот Богов 4.5
Молот Богов Hammer of the Gods
боевик 2013, Великобритания
Смотреть трейлер
Игры киллеров 6.8
Игры киллеров Assassination Games
боевик, триллер 2011, США
Смотреть трейлер
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