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Джордан Патрик Смит
Джордан Патрик Смит
Jordan Patrick Smith
О персоне
Фильмография
Джордан Патрик Смит
Jordan Patrick Smith
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Дата рождения
18 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Файф, Шотландия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Джордана Патрика Смита
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