Новости о сериале «Твин Пикс»

Новости о сериале «Твин Пикс» Вся информация о сериале
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках Уютный фасад одноэтажных городков часто скрывает опасные преступления и мистические события. К выходу нового сериального хита «Воскрешение» вспоминаем телепроекты, где приветливые окраины оказываются местом для жутких паранормальностей.
18 августа 2025 13:49
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы Дважды в одну реку войти можно, если проявить достаточно находчивости.
29 июля 2025 10:35
Поймать большого Линча: 6 вещей, которые помогут приблизиться к гению режиссера Художник, музыкант и Волшебник страны Оз: редакция Киноафиши прощается с Дэвидом Линчем.
20 января 2025 16:18
С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем Подборка включает как проекты эпохи стрим-сервисов, так и неувядающую классику.
17 октября 2024 10:02
«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории В десятку также вошли «Клан Сопрано», «Симпсоны» и «Игра престолов».
26 сентября 2023 14:56
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Базовые и ультрамодные аксессуары, которые понравятся фанатам «Эмили в Париже», «Секса в большом городе» и «Убивая Еву».  
2 мая 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 
28 апреля 2023 15:00
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
17 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка На этой неделе стриминги предлагают придать огласке преступления маньяка, отправиться в путешествие за магическими существами и поразмышлять над экологией будущего. 
17 марта 2023 15:00
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Картины какого художника повлияли на Линча? Как Тарковский вплетал известные полотна в сюжет, делая их неотъемлемой частью повествования? Что общего между Скорсезе, Куросавой и Ван Гогом? Это и многое другое в статье «Киноафиши» о связи кино и живописи.    
28 февраля 2023 12:00
Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Что смотрят Стивен Спилберг, Квентин Тарантино и Ларс фон Триер.
17 января 2023 12:23
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана От шахмат из «Гарри Поттера» до карт Таро со «Сверхъестественным».  
16 декабря 2022 12:00
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Остросюжетные шоу, которые вы посмотрите залпом.  
17 ноября 2022 12:00
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Придворные интриги, запутанные заговоры и политика.
8 ноября 2022 12:00
Фото: на прошлых выходных состоялось воссоединение актерского состава «Твин Пикса» Даже спустя много лет актеры сериала продолжают быть друг для друга «самыми любимыми людьми на Земле».
25 октября 2022 12:51
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет В 90-е Зена стала образцом для подражания и кумиром всех смелых и решительных девочек в мире.
13 октября 2022 17:00
Кайл МакЛоклен не скрывает, что даже он не понимает кино Дэвида Линча Актер рассказал о главной особенности режиссера.
3 октября 2022 16:32
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Вспоминаем самые разочаровывающие концовки в истории американского ТВ.
27 августа 2022 18:17
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег А вы знали, что у нас есть свои Райан Гослинг, Колин Фаррелл и Николь Кидман?
20 августа 2022 15:32
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но когда дело доходит до этих сериалов, то зрители жаждут сотню сезонов.
2 августа 2022 19:11
В духе Де Пальмы и Альмодовара: вышел трейлер стильного триллера «Старшая» о непохожих сестрах-близнецах Гости кинофестиваля «Сандэнс» были очарованы ретростилистикой картины.
21 января 2022 12:41
Эксклюзивно для Киноафиши: Илья Коробко делится личным списком фильмов и сериалов 30 августа нашумевший сериал «Пищеблок» от Кинопоиск HD выходит на телеканале СТС. По случаю этой премьеры актер Илья Коробко (исполнивший роль брата главного героя) рассказал Киноафише о том, какой актер его вдохновляет, кто его любимый режиссер, и о других личных кинопредпочтениях.
26 августа 2021 17:58
5 самых необычных полицейских в кино, которые ломают стереотипы Зачастую правоохранители в фильмах и сериалах предстают совсем не такими, как в действительности. Плюс ко всему многие образы на экране ломают эти самые представления, подчеркивая новый ракурс героев. Собрали 5 необычных полицейских, не вписывающихся в привычные концепции.
23 июля 2021 17:46
Кастинг – для слабаков: 6 актеров, для которых написали роль раньше, чем они согласились ее сыграть В начале карьеры большинству актеров приходится бегать с кастинга на кастинг и при этом получать отказы. Но когда актер или актриса становятся популярными или умудряются поразить талантом еще в своем дебютном проекте, то необходимость бороться за роль может отпасть. Более того, персонажа могут написать сразу для них. «Киноафиша» нашла как минимум 6 актеров, которые вдохновили создателей фильмов и сериалов придумать героев специально под них.
8 июня 2021 12:37
