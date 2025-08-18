В начале карьеры большинству актеров приходится бегать с кастинга на кастинг и при этом получать отказы. Но когда актер или актриса становятся популярными или умудряются поразить талантом еще в своем дебютном проекте, то необходимость бороться за роль может отпасть. Более того, персонажа могут написать сразу для них. «Киноафиша» нашла как минимум 6 актеров, которые вдохновили создателей фильмов и сериалов придумать героев специально под них.