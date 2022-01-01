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Киноафиша Сериалы Твин Пикс Актеры и роли

Актеры сериала «Твин Пикс»

Актеры сериала «Твин Пикс» Вся информация о сериале
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен Kyle MacLachlan
Special Agent Dale Cooper Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл Lara Flynn Boyle
Donna Marie Hayward Рэй Уайз
Рэй Уайз Ray Wise
Leland Palmer
Ричард Беймер Richard Beymer
Benjamin Horne
Кеннет Уэлш Kenneth Welsh
Windom Earle
Шерилин Фенн
Шерилин Фенн Sherilyn Fenn
Audrey Horne
Джеймс Маршалл James Marshall
James Hurley
Пегги Липтон
Пегги Липтон Peggy Lipton
Norma Jennings
Пайпер Лори Piper Laurie
Catherine Martell
Мэри Джо Дешанель Mary Jo Deschanel
Eileen Hayward
Кимми Робертсон Kimmy Robertson
Lucy Moran
Шерил Ли
Шерил Ли Sheryl Lee
Laura Palmer
Расс Тэмблин Russ Tamblyn
Dr. Lawrence Jacoby
Майкл Онткин Michael Ontkean
Sheriff Harry S. Truman
Джоан Чэнь Joan Chen
Jocelyn "Josie" Packard
Медкен Эмик
Медкен Эмик Mädchen Amick
Shelly Johnson Грейс Забриски
Грейс Забриски Grace Zabriskie
Sarah Palmer Дэна Эшбрук
Дэна Эшбрук Dana Ashbrook
Bobby Briggs
Warren Frost
Dr. William Hayward
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