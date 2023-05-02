В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов

Амбициозная и креативная пиарщица Эмили Купер (Лили Коллинз) уже прослыла новой Кэрри Брэдшоу: ее overdressing-стиль, который контрастирует с парижским шиком ее коллег, вернул моду на кричащие луки с насыщенными цветами и акцентом на всем и сразу. Над образами, вдохновленными гламурными колоритными нулевыми, работала стилистка «Секса в большом городе» Патриция Филд, которой удалось соединить американскую экспрессивность и французскую эстетику. Эмили Купер обожает необычные сочетания, например змеиный принт с крупной клеткой и мятным цветом, но в то же время следует трендам. Героиня полностью одевалась в насыщенный розовый, который снова актуален, носила яркие панамы в городе и в последнем сезоне появилась в романтичном голубом платье с оборками. Стиль Эмили вдохновляет не бояться быть собой и носить то, что вам нравится, экспериментировать с сочетаниями и цветами в гардеробе. Так, один из самых интересных и модных образов героини – тот, в котором она сочетает кардиган в стиле color block с миниатюрной поясной сумкой в главном оттенке этого года – Viva Magenta (карминово-красном с фиолетовым подтоном). Этот аксессуар не только добавит красок в классический сдержанный стиль, но и станет самой модной вещью сезона. Если вы не знаете, где купить похожую вещь, спешим вас обрадовать: минималистичный питерский бренд «Верфь» представил новую модель поясных сумок Rapana, в том числе в оттенке Viva Magenta. Этот базовый аксессуар станет незаменимым спутником вашей жизни и будет сопровождать вас как на деловых встречах, так и на вечеринках. Поясная сумка-бананка – идеальное сочетание стиля и комфорта, которое оценят как те, кто следует актуальным трендам, так и любители классики.

Модель Rapana, выполненная из натуральной кожи, несмотря на свою лаконичную и минималистичную форму, легко вместит в себя все необходимые мелочи – ключи, карты, телефон и паспорт – благодаря трем удобным отделениям. Эстетика и внимание к деталям – то, чем славится бренд «Верфь».

Поясная сумка-бананка «Верфь» Rapana в оттенке Magenta в стиле Эмили Купер

Новый комедийный сериал «Тайна пропавшей деревни», вышедший на платформе «Иви», – увлекательное расследование дела об исчезновении жителей из поселения Нижние Броды, в котором среди версий произошедшего рассматривают и теории заговора, и инопланетное вторжение, и проделки местной ведьмы, и многое другое. Периодически проект Андрея Шавкеро напоминает остроумную пародию на «Твин Пикс» и «Ведьму из Блэр», а главная героиня – Татьяна Блок в блестящем исполнении Марии Горбань – зарекомендовывает себя не только как бесстрашный профессионал, но и как икона стиля. Трендовых образов репортерки в сериале чуть ли не больше, чем теорий об исчезновении людей. В каждом эпизоде героиня Марии Горбань появляется в брючных костюмах модных оттенков – розовом и фиолетовом, в белом платье в сочетании с объемным пиджаком и соломенной шляпой и в casual-луке – джинсовой куртке оверсайз с велосипедками. К последнему образу журналистка выбрала лаконичную и непринужденную белую сумку-«седло», которая уместно смотрится и в сельской местности, и в большом городе, а также сочетается с любым стилем – комфортным или элегантным. Похожая модель представлена у бренда ECCO.

Сумка ECCO Wave Saddle Bag в стиле Татьяны Блок из «Тайны пропавшей деревни»

Сериал «Убивая Еву», поставленный Фиби Уоллер-Бридж, – один из самых стильных современных телепроектов наряду с «Сексом в большом городе». Детективный триллер о непредсказуемой и неуловимой (в первом сезоне) киллерше Вилланель, подарил фантам шоу эффектные и роскошные образы, которые отражают настроение героини. Оксана Астанкина – настоящий шопоголик и, путешествуя по разным городам по долгу службы, она успевает не только безупречно выполнить задание, но и обновить гардероб. В выборе одежды Вилланель не привыкла мелочиться: она предпочитает вещи именитых дизайнеров, всегда экстравагантные, часто театрализованные и непременно запоминающиеся. Так, мы до сих пор не можем забыть розовое зефирное платье Molly Goddard в сочетании с грубыми ботинками Balenciaga, в котором наемница встречалась с Константином в Париже, а еще девушка легко могла бы стать главным киношным лицом бренда The Vampire’s Wife. Специально для нее дизайнер Сьюзи Кейв создала то самое Villanelle Dress – синее платье миди с цветочным принтом. Вилланель прогуливалась в нем в Барселоне и в качестве аксессуара выбрала легкую плетеную сумку-шопер. Похожая модель есть у марки Fabretti. Большая плетеная сумка прекрасно сочетается с цветочными и воздушными платьями и прекрасно подходит и для знойного лета в городе, и для курорта.

Плетеная сумка Fabretti в стиле Вилланель из «Убивая Еву»

Кэрри Брэдшоу – героиня культового сериала «Секс в большом городе», стиль которой стал источником вдохновения для многих женщин. Ее коктейльные и повседневные образы цитировали поклонницы шоу, которые добавили в свой гардероб воздушные юбки-пачки, нюдовые «голые» платья, носили короткие платья-рубашки, но, главное, как и героиня, стали делать акцент на обувь и сумки. Больше всего на свете Кэрри любила туфли Manolo Blahnik, часто напоминающие произведение искусства, и модные в нулевые сумки Fendi разных форматов. Самая ярким аксессуаром Кэрри стал лилово-фиолетовый клатч из пайеток. Эта сумка пробыла с героиней недолго: ее из рук Брэдшоу в нью-йоркском переулке вырвал уличный грабитель. Впрочем, в «И просто так» героине «вернули» ее любимую вещь: в третьем эпизоде продолжения сериала она снова держит в руках ту самую Fendi. Поскольку разные оттенки фиолетового в одежде и аксессуарах все еще в тренде, демократичной альтернативой сумке Кэрри может стать похожая модель By Far.

Сумка By Far в стиле Кэрри Брэдшоу

Главная героиня комедийного сериала «Почка», чиновница Наташа Кустова в исполнении Любови Аксеновой, не только прожженная коррупционерша, но и одна из главных икон стиля из российских проектов. Если в первом сезоне героиня в основном носит дорогие брючные костюмы ярких цветов (вспомнить хотя бы красный), которые подчеркивают ее властный и авторитетный образ, то в продолжении шоу девушка перекрашивается в блондинку, а в одежде переключается на белый цвет. В гардеробе Наташи появляются белоснежные косухи, тренчи, толстовки, объемные пиджаки и элегантные платья. Белый цвет намекает, что героиня «очистилась» от грехов прошлого и пытается начать жизнь с чистого листа. Но вот если в образах Наташи произошли кардинальные изменения, то она все еще остается верной сумкам люксовых брендов, на которых обычно сделан акцент. Если в первом сезоне героиня любила Balenciaga, то во втором она ходит с популярной моделью Off-White. Бюджетный вариант такой сумки с надписями можно найти у бренда Baggini. Эта сумка, вдохновленная уличным стилем, – отличный вариант для жителей мегаполиса.