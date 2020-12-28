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Анастасия Крылова

Анастасия Крылова
Анастасия Крылова
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Дата рождения
17 мая 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Казань, Россия
Рост
167 см
Биография Анастасии Крыловой

Анастасия Крылова родилась 17 мая 1995 года в Казани. Об отце девочки ничего неизвестно, зато мать Насти является артисткой и музыкантом. Ее зовут Наталья Ибрагимова, именно она и вывела за руку свою 4-летнюю дочь на сцену.

Анастасия с ранних лет занималась музыкой, а в старших классах стала артисткой местного Народного музыкального театра «Лориэн». После школы девушка поступила в ГИТИС на курс Валерия Гаркалина. Уже в студенческие годы Крылова вошла в труппу Московского молодежного театра «На грани».

С 2017 года девушка стала актрисой «Театриума на Серпуховке», играя преимущественно в детских постановках. Однако вскоре режиссер Михаил Фейгин сделал ее актрисой новаторского спектакля для взрослых «Гроза — среда обитания» по мотивам произведения Александра Островского. Одновременно с театральной карьерой Крылова дебютировала и на экране. Первый успех ей принесла роль в сериале «Березка». Вместе с начинающей актрисой в кадре работала Мария Порошина.

Свою личную жизнь молодая актриса практически не комментирует. В своем актерском резюме Крылова отметила, что все и всегда делает исключительно по любви. А в беседе с журналистами она заявила, что никогда не потеряет голову от любви к мужчине.

Кроме русского языка Крылова свободно говорит на английском и татарском языках, владеет игрой на скрипке, гитаре и фортепиано, сочиняет стихи и музыку.

Интересные факты о Анастасии Крыловой
  • В день рождения Насти пост президента Франции занял Жак Ширак, а на аукционе в Женеве алмаз Ди продали за рекордную цену — более чем 16 миллионов долларов;
  • Больше всего Настя ненавидит говорить о своей личной жизни и смотреть ужастики;
  • Отлично умеет жонглировать. Этот навык пригодился ей во время участия в детском спектакле «Тайна волшебного зелья»;
  • Исполняя роль беременной Полины Соколовой в третьем сезоне сериала «Родители», Настя призналась, что в реальной жизни почувствовала материнские инстинкты и перепады настроения, к которым склонны будущие мамы;
  • Однажды Настя сама написала песню «Если хочешь» и презентовала ее своим бабушке и дедушке. Так она поздравила их с 51-й годовщиной семейной жизни.
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28 декабря 2020 12:45
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