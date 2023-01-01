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Сериалы про деревню
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Сериалы про деревню

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Тайна пропавшей деревни
Тайна пропавшей деревни
комедия, детектив 2023, Россия
0.0
Нереалити
Нереалити
комедия 2022, Россия
0.0
Топи
Топи
драма, фантастика, триллер 2021, Россия
0.0
Угрюм-река
Угрюм-река
драма, мелодрама 2021, Россия
0.0
Афера
Афера
комедия 2021, Россия
0.0
Маньячелло
Маньячелло
комедия, приключения, криминал 2021, Россия
0.0
Жена олигарха
Жена олигарха
комедия 2021, Россия
0.0
Территория
Территория
драма, ужасы 2020, Россия
0.0
Жуки
Жуки
комедия 2019, Россия
5.0
По ту сторону счастья
По ту сторону счастья
мелодрама 2019, Россия
0.0
Галина
Галина
драма, мелодрама 2018, Россия
0.0
Катькино поле
Катькино поле
драма 2018, Россия
0.0
Простоквашино
Простоквашино
семейный 2018, Россия
0.0
Сваты
Сваты
комедия 2008, Украина
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Жанр
Все Комедия Детектив Драма Мелодрама Приключения Криминал Фантастика Триллер Ужасы Семейный
Страна
Все Россия Украина
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Все 2000-2009 2010-2019 2020-2023

В нашей подборке сериалов о деревне вас ожидают яркие истории о жизни в уютной и атмосферной обстановке сельской местности.

Погрузитесь в простоту и непосредственность жизни деревенского населения, где время текуче, а люди верны традициям.

Откройте для себя секреты мудрости, передаваемой из поколения в поколение, и узнайте, что истинное счастье может быть простым.

Сериалы о деревне и деревенской жизни - это лекарство для тела и души, позволяющее уйти от городской суеты и вспомнить о самых простых, но важных вещах в жизни.

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