Топи 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Топи
Топи 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Топи»

В 1 сезоне сериала «Топи» действие фокусируется на группе молодых людей из российской столицы, которые решают отправиться в монастырь, расположенный в маленькой деревне. Таким образом главные герои пытаются уйти от проблем и начать новый этап в своей жизни. Как ни странно, к поездке друзья отнеслись как к большому и интересному приключению. Поначалу всё действительно выглядело именно так, однако впоследствии изменилось. С тревогой герои осознали, что все то, от чего они сбежали, начинает к ним возвращаться, причем с гигантской скоростью.

6.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Топи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Введение
Сезон 1 Серия 1
28 января 2021
Исчезновение
Сезон 1 Серия 2
28 января 2021
Воскрешение
Сезон 1 Серия 3
28 января 2021
Исступление
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2021
Преображение
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2021
Подношение
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2021
Искупление
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2021
