В 1 сезоне сериала «Топи» действие фокусируется на группе молодых людей из российской столицы, которые решают отправиться в монастырь, расположенный в маленькой деревне. Таким образом главные герои пытаются уйти от проблем и начать новый этап в своей жизни. Как ни странно, к поездке друзья отнеслись как к большому и интересному приключению. Поначалу всё действительно выглядело именно так, однако впоследствии изменилось. С тревогой герои осознали, что все то, от чего они сбежали, начинает к ним возвращаться, причем с гигантской скоростью.