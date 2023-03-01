Леденящие кровь сериалы

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Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
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ужасы, триллер, драма, детектив
2022, США
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драма, фантастика, триллер
2021, Россия
Призраки поместья Блай
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драма, ужасы, мистика
2020, США
Сумеречная зона
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6.0
драма, ужасы
2019, США
Касл-Рок
6.0
драма, ужасы, триллер
2018, США
Призраки дома на холме
5.0
драма, ужасы, триллер
2018, США
Штамм
7.0
драма, ужасы, триллер
2014, США
Страшные сказки
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ужасы, фэнтези, драма
2014, Ирландия/Великобритания/США
Хемлок Гроув
30 дней бесплатно
7.0
драма, ужасы, триллер
2013, США
Мотель Бейтса
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драма, ужасы, триллер
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