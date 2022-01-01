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Новые сериалы 2021 года
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Новые сериалы 2021 года

Казалось бы, совсем недавно мы праздновали наступающий 2021 год в компании новогодних телевизионных эфиров – и вот уже два месяца позади, а эфир порадовал нас множеством интригующих сериальных новинок. В их числе – и российские проекты с громкими звездами, и новые сериалы стриминговых сервисов, и те шоу, что зрители ждали уже давно.

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По году По рейтингу По названию
Стража
Стража
0.0
драма, фэнтези, триллер
2021, Великобритания
Уокер
Уокер
0.0
драма, боевик, криминал
2021, США
Топи
Топи
0.0
драма, фантастика, триллер
2021, Россия
Нью-Йорк, или Не считается
Нью-Йорк, или Не считается
0.0
драма, комедия
2021, США
Кларисса
Кларисса
Смотреть за 1 рубль
0.0
драма, криминал, триллер
2021, США
Засланец из космоса
Засланец из космоса
Смотреть онлайн
0.0
драма, комедия, фантастика
2021, США
Это грех
Это грех
0.0
драма, комедия
2021, Великобритания
За час до рассвета
За час до рассвета
0.0
драма, триллер, исторический
2021, Россия
Аллен против Фэрроу
Аллен против Фэрроу
0.0
документальный
2021, США
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Жанр
Все Драма Фэнтези Триллер Боевик Криминал Фантастика Комедия Исторический Документальный
Страна
Все Великобритания США Россия
Год
Все 2020-2022

Пять новинок сериалов, которые нельзя пропустить

Новые сериалы, стартовавшие в эфире в 2021 году, отличаются удивительным жанровым разнообразием: криминальная драма с Хабенским, ретро-атмосфера Нью-Йорка восьмидесятых, пугающий триллер, действие которого разворачивается в глухой деревушке – каждый зритель найдет для себя проект по душе.

За час до рассвета

Российская криминальная драма, объединившая целую плеяду звезд: главные роли сыграли Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Андрей Бурковский. Действие многосерийного проекта разворачивается в сороковых – в послевоенном городке, где главный герой вынужден бороться с преступной группировкой. Разумеется, на деле простая задача «разобраться с ОПГ» выливается в нечто куда более сложное и страшное – сравнимое с настоящей войной, с которой, казалось, главный герой едва успел вернуться.

Топи

И ещё одна российская новинка 2021 года, на этот раз – в жанре триллера, и вновь – со звездами в главных ролях: в касте проекта – Катерина Шпица, Александра Бортич, Иван Янковский. Щекочущая нервы история рассказывает о пятерых жителях Москвы, волею судьбы оказавшихся в монастыре. Попытка убежать от судьбы в глухую деревню Топи, однако, оказывается неудачной, и интересное приключение стремительно превращается в жуткое испытание.

Уокер

Едва распрощавшись с Сэмом Винчестером, звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки переключился на следующий проект CW – ремейка «Крутого Уокера». Криминальный вестерн повествует об офицере полиции по фамилии Уокер, который взял на себя, кажется, непосильную задачу: полностью очистить от преступников родной город, куда вернулся после личной трагедии.

Стража

Наверное, один из самых ожидаемых проектов 2021 года, «Стража» – это многосерийная история, «фундаментом» для которой послужил знаменитый книжный цикл Терри Пратчетта об Анк-Морпорке и его жителях. В центре сюжета – команда стражников, которые должны поддерживать порядок на улицах волшебного города, однако ни люди, ни всевозможные мифические существа, существующие бок о бок с горожанами, стражников, разумеется, не слушаются.

Нью-Йорк, или Не считается

Тридцатиминутная эпопея разворачивается в Нью-Йорке эпохи восьмидесятых и рассказывает одновременно и трагическую, и комическую историю группы друзей, которые мечтают покорить большой город, прославиться и выстроить успешную карьеру. Добавьте к этому проблемы в личной жизни, неприятности с родственниками и ссоры с любимыми – и круто замешанный коктейль под названием «настоящая жизнь» для главных героев готов.

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