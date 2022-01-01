Пять новинок сериалов, которые нельзя пропустить

Новые сериалы, стартовавшие в эфире в 2021 году, отличаются удивительным жанровым разнообразием: криминальная драма с Хабенским, ретро-атмосфера Нью-Йорка восьмидесятых, пугающий триллер, действие которого разворачивается в глухой деревушке – каждый зритель найдет для себя проект по душе.

За час до рассвета

Российская криминальная драма, объединившая целую плеяду звезд: главные роли сыграли Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Андрей Бурковский. Действие многосерийного проекта разворачивается в сороковых – в послевоенном городке, где главный герой вынужден бороться с преступной группировкой. Разумеется, на деле простая задача «разобраться с ОПГ» выливается в нечто куда более сложное и страшное – сравнимое с настоящей войной, с которой, казалось, главный герой едва успел вернуться.

Топи

И ещё одна российская новинка 2021 года, на этот раз – в жанре триллера, и вновь – со звездами в главных ролях: в касте проекта – Катерина Шпица, Александра Бортич, Иван Янковский. Щекочущая нервы история рассказывает о пятерых жителях Москвы, волею судьбы оказавшихся в монастыре. Попытка убежать от судьбы в глухую деревню Топи, однако, оказывается неудачной, и интересное приключение стремительно превращается в жуткое испытание.

Уокер

Едва распрощавшись с Сэмом Винчестером, звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки переключился на следующий проект CW – ремейка «Крутого Уокера». Криминальный вестерн повествует об офицере полиции по фамилии Уокер, который взял на себя, кажется, непосильную задачу: полностью очистить от преступников родной город, куда вернулся после личной трагедии.

Стража

Наверное, один из самых ожидаемых проектов 2021 года, «Стража» – это многосерийная история, «фундаментом» для которой послужил знаменитый книжный цикл Терри Пратчетта об Анк-Морпорке и его жителях. В центре сюжета – команда стражников, которые должны поддерживать порядок на улицах волшебного города, однако ни люди, ни всевозможные мифические существа, существующие бок о бок с горожанами, стражников, разумеется, не слушаются.

Нью-Йорк, или Не считается

Тридцатиминутная эпопея разворачивается в Нью-Йорке эпохи восьмидесятых и рассказывает одновременно и трагическую, и комическую историю группы друзей, которые мечтают покорить большой город, прославиться и выстроить успешную карьеру. Добавьте к этому проблемы в личной жизни, неприятности с родственниками и ссоры с любимыми – и круто замешанный коктейль под названием «настоящая жизнь» для главных героев готов.