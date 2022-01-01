Стрим-сервис Кинопоиск HD

«Кинопоиск HD» — российский стриминговый сервис, основанный на базе одноименного сайта, принадлежит компании «Яндекс». По некоторым оценкам, считается самым крупным оператором платного видеоконтента в стране. Это единственная служба, никак не связанная с телекомпаниями: вся работа ориентирована исключительно на пользователей интернета.

Сервис предоставляет доступ к эксклюзиву: сериалам по комиксам DC, «Южному парку» и «Рику и Морти». Перевод на русский делают популярные студии, поэтому можно выбрать привычные голоса героев.

«Кинопоиск HD» сотрудничает с несколькими студиями, занимающимися съемкой сериалов. Предполагается, что на сайте будет выходить до десяти оригинальных проектов ежегодно. Одним из них стали «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина.