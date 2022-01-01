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Стрим-сервис Кинопоиск HD

О стрим-сервисе

«Кинопоиск HD» — российский стриминговый сервис, основанный на базе одноименного сайта, принадлежит компании «Яндекс». По некоторым оценкам, считается самым крупным оператором платного видеоконтента в стране. Это единственная служба, никак не связанная с телекомпаниями: вся работа ориентирована исключительно на пользователей интернета.

Сервис предоставляет доступ к эксклюзиву: сериалам по комиксам DC, «Южному парку» и «Рику и Морти». Перевод на русский делают популярные студии, поэтому можно выбрать привычные голоса героев.

«Кинопоиск HD» сотрудничает с несколькими студиями, занимающимися съемкой сериалов. Предполагается, что на сайте будет выходить до десяти оригинальных проектов ежегодно. Одним из них стали «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина.

Фильмы
Переводчик
боевик, триллер, криминал , США
0.0
Триггер. Фильм
Триггер. Фильм
триллер, драма , Россия
0.0
Солнечная линия
Солнечная линия
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Майор Гром: Трудное детство
Майор Гром: Трудное детство
боевик, криминал, детектив, комедия 2022, Россия
0.0
Орел и решка. Кино
Орел и решка. Кино
комедия 2022, Россия
0.0
Старые шишки
Старые шишки
комедия 2021, Россия
0.0
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
боевик, криминал, детектив, комедия 2021, Россия
0.0
Все фильмы
Сериалы
Киберслав
Киберслав
анимация, боевик, фантастика , Россия
0.0
Artificial Detective
анимация, фантастика 2023, Россия
0.0
Киллер
Киллер
боевик, драма 2022, Россия
0.0
Нулевой пациент
Нулевой пациент
драма 2022, Россия
0.0
Русские хакеры: Начало
Русские хакеры: Начало
документальный 2022, Россия
0.0
Учености плоды
Учености плоды
военный, драма 2022, Россия
0.0
Актрисы
Актрисы
драма, комедия 2022, Россия
0.0
Король и Шут
Король и Шут
драма, биография, музыка 2022, Россия
0.0
Все сериалы
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