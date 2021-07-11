В 1 сезоне сериала «Белый лотос» события происходят на отдаленном гавайском курорте, куда каждый год съезжаются совершенно разные люди со всех уголков земного шара. В течение одной недели праздные молодожены, уставшие одиночки, бесстрашные искатели приключений и многие другие пытаются найти общий язык и как-то ужиться друг с другом на ограниченной территории. Увы, получается у них не особо успешно. По мере развития событий герои начинают конфликтовать, то и дело предъявляя друг другу какие-то претензии.