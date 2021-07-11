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Белый лотос 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Белый лотос
Киноафиша Сериалы Белый лотос Сезоны Сезон 1

The White Lotus 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Белый лотос»

В 1 сезоне сериала «Белый лотос» события происходят на отдаленном гавайском курорте, куда каждый год съезжаются совершенно разные люди со всех уголков земного шара. В течение одной недели праздные молодожены, уставшие одиночки, бесстрашные искатели приключений и многие другие пытаются найти общий язык и как-то ужиться друг с другом на ограниченной территории. Увы, получается у них не особо успешно. По мере развития событий герои начинают конфликтовать, то и дело предъявляя друг другу какие-то претензии.

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Список серий 1-го сезона сериала «Белый лотос» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Прибытие Arrivals
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2021
Новый день New Day
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2021
Загадочные обезьяны Mysterious Monkeys
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2021
В поисках центра Recentering
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2021
Лотофаги The Lotus-Eaters
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2021
Отъезд Departures
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2021
График выхода всех сериалов
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