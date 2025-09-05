Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Белый лотос Статьи

Статьи о сериале «Белый лотос»

Статьи о сериале «Белый лотос» Вся информация о сериале
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг Могут вернуться и старые герои.
Написать
5 сентября 2025 14:50
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились Актер покорил сердца миллионов зрителей, но точно не голосующих на «Эмми».
Написать
19 июля 2025 22:20
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.
Написать
16 июля 2025 17:38
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл все еще получает чеки за фильм 1989 года (хотя он в нем никогда не снимался) Актеру досталась всего одна строчка, но и ее в итоге вырезали.
Написать
28 июня 2025 21:00
«Это элитная бесконтрольность»: психолог объяснил, почему «Белый лотос» показывает богачей злодеями — это не просто клише
«Это элитная бесконтрольность»: психолог объяснил, почему «Белый лотос» показывает богачей злодеями — это не просто клише И это отнюдь не значит, что люди со скромным доходом — «белые и пушистые».
Написать
26 апреля 2025 12:19
Кадр из фильма «Дроп»
Всего $20 млн: этот триллер со звездой «Белого лотоса» провалился в прокате — но критики хвалят, сравнивая с Хичкоком и Спилбергом Несмотря на слабую кассу и средний рейтинг, у киноленты немало преимуществ.
Написать
24 апреля 2025 18:07
Литры слез и капли яда: что осталось за кулисами «Белого лотоса» — один из актеров слишком вжился в роль и чудом не погиб
Литры слез и капли яда: что осталось за кулисами «Белого лотоса» — один из актеров слишком вжился в роль и чудом не погиб Артист не захотел выходить из образа пьяного гуляки и едва не поплатился за это.
Написать
22 апреля 2025 07:00
Кадр из сериала «Белый лотос»
Скандал растет: композитор «Белого лотоса» раскрыл больше неприятных подробностей о работе над сериалом Теперь шансы услышать уже ставшей хитовой музыкальную заставку сериала и вовсе нулевые.
Написать
12 апреля 2025 21:00
6.2 млн зрителей за день: лишь один эпизод «Белого лотоса» достиг такой цифры — теперь он самый просматриваемый в сериале
6.2 млн зрителей за день: лишь один эпизод «Белого лотоса» достиг такой цифры — теперь он самый просматриваемый в сериале На успех повлияло сразу несколько факторов.
Написать
10 апреля 2025 12:19
Кадр из сериала «Белый лотос»
Понравился Фабиан из «Белого лотоса»? Обязательно посмотрите эту шокирующую военную драму 2023 года Безобидный менеджер отеля за пару лет до «Белого лотоса» сыграл одну из самых ужасающих ролей в кино последнего времени.
Написать
5 апреля 2025 07:00
Кадр из сериала «Белый лотос»
Все еще хуже, чем мы думали: в новом трейлере «Белого лотоса» намекнули на то, чем закончится третий сезон В новой экзотической части хитового шоу трагедия может приобрести еще большие масштабы, чем в предыдущих.
Написать
2 апреля 2025 13:46
«Белый лотос» начал увядать: 3 сезон совсем не так хорош, как предыдущие — 5 главных претензий после первых серий
«Белый лотос» начал увядать: 3 сезон совсем не так хорош, как предыдущие — 5 главных претензий после первых серий Логика вышла из чата и возвращаться, похоже, не планирует.
Написать
27 марта 2025 12:48
Массажистка, беглый олигарх и убийство в Сочи: ИИ придумал сюжет 4 сезона «Белого лотоса»
Массажистка, беглый олигарх и убийство в Сочи: ИИ придумал сюжет 4 сезона «Белого лотоса» Такой сериал мог бы стать хитом не только на HBO, но и в России.
Написать
14 марта 2025 14:15
«Туда реально стали ездить»: эксперт по туризму назвал 2 локации, прославившиеся из-за кино — вовсе не Гавайи «Белого лотоса»
«Туда реально стали ездить»: эксперт по туризму назвал 2 локации, прославившиеся из-за кино — вовсе не Гавайи «Белого лотоса» И даже не Новая Зеландия, чьими пейзажами изобилует «Властелин колец».
Написать
28 февраля 2025 10:23
Кадр из сериала «Белый лотос»
С миллионерами, райскими видами и без убийств: сколько стоит снять отель из 3 сезона «Белого лотоса» Юрий Колокольников снимался в невероятно красивых условиях.
Написать
23 февраля 2025 11:21
Посмотрел 2 сезона «Белого лотоса», чтобы вам не пришлось: кому этот сериал точно понравится, а кому — наоборот? (Наша рецензия)
Посмотрел 2 сезона «Белого лотоса», чтобы вам не пришлось: кому этот сериал точно понравится, а кому — наоборот? (Наша рецензия) Проект по-своему парадоксальный, его очень трудно кому-либо рекомендовать. Но мы попытаемся.
Написать
6 февраля 2025 17:38
Устали ждать 3 сезон «Белого лотоса»? Нашли 5 отличных сатирических сериалов на замену
Устали ждать 3 сезон «Белого лотоса»? Нашли 5 отличных сатирических сериалов на замену Черный юмор, щепотка драмы и остросоциальная сатира — вам точно придется по душе.
Написать
6 февраля 2025 11:50
В конце года зрители увидели Серебрякова в постапокалиптичном боевике Макса Шишкина
Юрий Колокольников снимется в 3 сезоне популярнейшего «Белого лотоса»: сюжет и дата премьеры уже известны Ждать релиза осталось всего-ничего.
Написать
28 января 2025 19:05
Пластика, зависимости и новая жизнь: как изменились актеры из «Американского пирога» за 25 лет
Пластика, зависимости и новая жизнь: как изменились актеры из «Американского пирога» за 25 лет Некоторые закончили карьеру, а другие — вновь получили виток популярности.
Написать
6 сентября 2024 10:20
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше