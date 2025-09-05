Меню
Сериалы
Белый лотос
Статьи
Статьи о сериале «Белый лотос»
Статьи о сериале «Белый лотос»
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Могут вернуться и старые герои.
Написать
5 сентября 2025 14:50
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
Актер покорил сердца миллионов зрителей, но точно не голосующих на «Эмми».
Написать
19 июля 2025 22:20
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.
Написать
16 июля 2025 17:38
Сэм Рокуэлл все еще получает чеки за фильм 1989 года (хотя он в нем никогда не снимался)
Актеру досталась всего одна строчка, но и ее в итоге вырезали.
Написать
28 июня 2025 21:00
«Это элитная бесконтрольность»: психолог объяснил, почему «Белый лотос» показывает богачей злодеями — это не просто клише
И это отнюдь не значит, что люди со скромным доходом — «белые и пушистые».
Написать
26 апреля 2025 12:19
Всего $20 млн: этот триллер со звездой «Белого лотоса» провалился в прокате — но критики хвалят, сравнивая с Хичкоком и Спилбергом
Несмотря на слабую кассу и средний рейтинг, у киноленты немало преимуществ.
Написать
24 апреля 2025 18:07
Литры слез и капли яда: что осталось за кулисами «Белого лотоса» — один из актеров слишком вжился в роль и чудом не погиб
Артист не захотел выходить из образа пьяного гуляки и едва не поплатился за это.
Написать
22 апреля 2025 07:00
Скандал растет: композитор «Белого лотоса» раскрыл больше неприятных подробностей о работе над сериалом
Теперь шансы услышать уже ставшей хитовой музыкальную заставку сериала и вовсе нулевые.
Написать
12 апреля 2025 21:00
6.2 млн зрителей за день: лишь один эпизод «Белого лотоса» достиг такой цифры — теперь он самый просматриваемый в сериале
На успех повлияло сразу несколько факторов.
Написать
10 апреля 2025 12:19
Понравился Фабиан из «Белого лотоса»? Обязательно посмотрите эту шокирующую военную драму 2023 года
Безобидный менеджер отеля за пару лет до «Белого лотоса» сыграл одну из самых ужасающих ролей в кино последнего времени.
Написать
5 апреля 2025 07:00
Все еще хуже, чем мы думали: в новом трейлере «Белого лотоса» намекнули на то, чем закончится третий сезон
В новой экзотической части хитового шоу трагедия может приобрести еще большие масштабы, чем в предыдущих.
Написать
2 апреля 2025 13:46
«Белый лотос» начал увядать: 3 сезон совсем не так хорош, как предыдущие — 5 главных претензий после первых серий
Логика вышла из чата и возвращаться, похоже, не планирует.
Написать
27 марта 2025 12:48
Массажистка, беглый олигарх и убийство в Сочи: ИИ придумал сюжет 4 сезона «Белого лотоса»
Такой сериал мог бы стать хитом не только на HBO, но и в России.
Написать
14 марта 2025 14:15
«Туда реально стали ездить»: эксперт по туризму назвал 2 локации, прославившиеся из-за кино — вовсе не Гавайи «Белого лотоса»
И даже не Новая Зеландия, чьими пейзажами изобилует «Властелин колец».
Написать
28 февраля 2025 10:23
С миллионерами, райскими видами и без убийств: сколько стоит снять отель из 3 сезона «Белого лотоса»
Юрий Колокольников снимался в невероятно красивых условиях.
Написать
23 февраля 2025 11:21
Посмотрел 2 сезона «Белого лотоса», чтобы вам не пришлось: кому этот сериал точно понравится, а кому — наоборот? (Наша рецензия)
Проект по-своему парадоксальный, его очень трудно кому-либо рекомендовать. Но мы попытаемся.
Написать
6 февраля 2025 17:38
Устали ждать 3 сезон «Белого лотоса»? Нашли 5 отличных сатирических сериалов на замену
Черный юмор, щепотка драмы и остросоциальная сатира — вам точно придется по душе.
Написать
6 февраля 2025 11:50
Юрий Колокольников снимется в 3 сезоне популярнейшего «Белого лотоса»: сюжет и дата премьеры уже известны
Ждать релиза осталось всего-ничего.
Написать
28 января 2025 19:05
Пластика, зависимости и новая жизнь: как изменились актеры из «Американского пирога» за 25 лет
Некоторые закончили карьеру, а другие — вновь получили виток популярности.
Написать
6 сентября 2024 10:20
