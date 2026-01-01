Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2023
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2026
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Contemporary Hairstyling
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
International
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Самый пугающий момент
Победитель
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучшее шоу
Номинант
Лучшее шоу
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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