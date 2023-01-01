Сериалы, у которых есть «Эмми»

«Ход королевы», 2020 год

Действие сериала разворачивается в США с середины 1950-х до 1960-х. Главная героиня сериала — выросшая в сиротском приюте талантливая девушка Бет Хармон. Еще в детстве проявив недюжинную способность к шахматам, Бет начинает принимать участие в шахматных турнирах, постепенно завоевывая все большую известность в профессиональном сообществе. Вместе с этим девушка борется с алкогольной и наркотической зависимостью и пытается преодолеть собственное одиночество.

«Хранители», 2019 год

События сериала происходят в альтернативной реальности, где деятельность Мстителей в масках объявлена вне закона из-за их радикальных методов борьбы. В 2019 году сторонники белого превосходства, образовавшие группу «Седьмая кавалерия», вступают в противостояние с полицейскими. После жестокой перестрелки, в которой погибло много служителей закона, обстановка накаляется, и офицер полиции Анджела Абар принимается за расследование гибели коллеги.

«Чернобыль», 2019 год

Ночью 26 апреля 1988 года советский химик Валерий Легасов, сделав магнитофонную запись с воспоминаниями о чернобыльской аварии, заканчивает жизнь самоубийством.

Действие переносится на два года назад, когда пожарный Василий Игнатенко и его жена Людмила становятся свидетелями взрыва на Чернобыльской АЭС. Игнатенко отправляется на ликвидацию пожара, в то время как ситуация на самой станции становится все более опасной из-за утечки радиации.

«Наследники», 2018 год

После восьмидесятилетнего юбилея глава медиаконгломерата Waystar Royco Логан Рой попадает в больницу с инсультом. Четверо его детей — старший сын Коннор, планирующий сменить отца в качестве главы компании Кендалл, враждующий с ним Роман и делающая политическую карьеру единственная дочь Логана Шив — вступают в борьбу за то, кто возглавит компанию.

«Большая маленькая ложь», 2017 год

Мать-одиночка Джейн вместе со своим сыном Зигги переезжает в небольшой приморский городок, где знакомится с состоятельными женщинами Мэделин и Селестой, с детьми которых ее сын ходит в одну школу. В первый же день между Зигги и одноклассницей происходит конфликт, который негативно сказывается на отношениях между их родителями. На благотворительном балу в школе происходит убийство, и местные детективы принимаются за расследование.

«Рассказ служанки», 2017 год

Действие разворачивается в будущем в вымышленном тоталитарном государстве Галаад, где вся власть находится в руках военных. Жизнь государства строго регламентирована в соответствии с официальной религией, а женщины считаются людьми второго сорта. Единственный шанс для женщины хоть немного подняться по социальной лестнице — стать женой военного.

Из-за проблем с экологией лишь каждая сотая женщина способна родить ребенка. Они вынуждены становиться суррогатными матерями для представителей высших сословий. Главная героиня Джун Осборн после неудачной попытки пересечения границы становится одной из служанок и попадает в семью командора Фреда Уотерфорда.

«Американская история преступлений», 2016 год

Сериал-антология, рассказывающий о самых громких преступления в истории Америки. Первый сезон рассказывает об известном спортсмене и актере О. Джее Симпсоне, обвиненном в убийстве бывшей жены и ее любовника. Второй сезон посвящен убийству итальянского модельера Джанни Версаче. Третий сезон сосредоточен на скандальной связи Билли Клинтона с Моникой Левински.

«Корона», 2016 год

Биографическая драма о Британии периода правления Елизаветы II, начиная с момента ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. В сериале отражены наиболее значимые события из жизни королевской семьи: восхождение на престол Елизаветы II, правление Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер, Суэцкий кризис, свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза и многое другое.

«Фарго», 2014 год

Переосмысление культового фильма братьев Коэн. По воле случая наемный убийца Лорн Малво оказывается в больнице провинциального городка Бемиджи, где знакомится со страховым агентом Лестером Найгардом. После напряженного разговора с Найгардом Малво решает убить обидчика, и это приводит к целой череде зловещих преступлений и трагических случайностей.

«Игра престолов», 2011 год

Современная классика по серии книг Джорджа Р. Р. Мартина. За власть над объединением Семи Королевств на острове Вестерос идет нешуточная борьба между представителями разных кланов. Действующий правитель Вестероса Роберт Баратеон обращается за помощью к старому приятелю Неду Старку, чтобы удержать власть. Тем временем между семействами Старков и Ланнистеров разгорается борьба не на жизнь, а на смерть.

«Во все тяжкие», 2008 год

Узнав о смертельном диагнозе, школьный учитель химии Уолтер Уайт решает обеспечить безбедное будущее своей семьи. Взяв в помощники бывшего ученика, Джесси Пинкмана, Уолтер начинает заниматься производством метамфетамина и постепенно завоевывает авторитет в криминальном мире, все больше ввязываясь в конфликты с влиятельными наркоторговцами.

«Клан сопрано», 1999 год

После того как глава влиятельного мафиозного клана Тони Сопрано теряет сознание на семейном пикнике, он решает обратиться за помощью к психотерапевту Дженнифер Мелфи. Из-за специфики своей деятельности Тони не может быть до конца откровенным с Мелфи, но тем не менее пытается разобраться с трудностями в семейных и профессиональных отношениях.