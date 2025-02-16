В 3 сезоне сериала «Белый лотос» продолжается история о тех, кто отправился на гавайский курорт в поисках приключений. Действие происходит в отеле, расположенном в самом сердце тропического курорта — настоящем рае на земле. Напомним, в предыдущем сезоне Таня завербовала Грега, чтобы тот помог ей провести идеальный сицилийский день. Харпер ставит под сомнение слова Кэмерон и Дафны о браке. Пока Дафна увлекает Харпер на экскурсию за пределы курорта, Итан и Кэмерон проводят время вместе. Таня обращается за советом к тарологу. Таня и Порция проводят день с очаровательными эмигрантами Квентином и Джеком.