Во 2 сезоне сериала «Белый лотос» группа туристов приезжает в райский уголок на юге Франции. Пятизвездочный отель в Сен-Тропе обещает им лучший отпуск в жизни. Здесь есть и горнолыжный курорт в Альпах, и лазурное побережье, и известные на весь мир достопримечательности, о чем еще можно мечтать? Но внезапно отдых идет не по плану. В отеле начинают происходить странные и пугающие вещи. Персонал отеля, похоже, что-то знает, однако работники не спешат делиться новостями с чужаками. Туристы все глубже увязают в паутине интриг.