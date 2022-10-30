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Белый лотос 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Белый лотос
Киноафиша Сериалы Белый лотос Сезоны Сезон 2

The White Lotus 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Белый лотос»

Во 2 сезоне сериала «Белый лотос» группа туристов приезжает в райский уголок на юге Франции. Пятизвездочный отель в Сен-Тропе обещает им лучший отпуск в жизни. Здесь есть и горнолыжный курорт в Альпах, и лазурное побережье, и известные на весь мир достопримечательности, о чем еще можно мечтать? Но внезапно отдых идет не по плану. В отеле начинают происходить странные и пугающие вещи. Персонал отеля, похоже, что-то знает, однако работники не спешат делиться новостями с чужаками. Туристы все глубже увязают в паутине интриг.

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Список серий 2-го сезона сериала «Белый лотос» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Чао Ciao
Сезон 2 Серия 1
30 октября 2022
Итальянская мечта Italian Dream
Сезон 2 Серия 2
6 ноября 2022
Самцы слонов Bull Elephants
Сезон 2 Серия 3
13 ноября 2022
В песочнице In the Sandbox
Сезон 2 Серия 4
20 ноября 2022
Это любовь That's Amore
Сезон 2 Серия 5
27 ноября 2022
Похищения Abductions
Сезон 2 Серия 6
4 декабря 2022
Ариведерчи Arrivederci
Сезон 2 Серия 7
11 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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