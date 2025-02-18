«Белый лотос»: Рецензия Киноафиши

Одно из самых ожидаемых продолжений года действует по хорошо знакомой схеме: в начале первого эпизода кто-то из посетителей роскошной сети отелей «Белый лотос» обнаруживает труп. Затем повествование возвращается на неделю назад, и нас знакомят с целой галереей возможных жертв и убийц. Все это упаковано в обертку из идей гениального драматурга Майка Уайта, который в одиночку дирижирует всем шоу.

Идея будущего хита родилась у него во время пандемии. Уайт хотел написать злободневный сериал, который можно будет снимать в отдаленной закрытой местности. Так появился на свет первый сезон «Белого лотоса», снятый на Гавайях. Когда же проект получил шквал восторженных отзывов и наград, а ковидные ограничения были сняты, Уайт отправился на съемки продолжения в солнечную Сицилию. Теперь герои смогли покинуть стены отеля и выехать в соседние итальянские города. Кому-то больше пришлась по вкусу камерность отправной точки, кому-то масштаб продолжения. Кому-то понравилось тема денег, а кому-то секса. Главное, что оба сезона показали Уайта как ярчайшего автора современности, прекрасно считывающего людские пороки.

В этот раз флешфорвард гораздо мрачнее предыдущих. Да, у нас все еще есть тело. Но вместо секунды обнаружения во втором сезоне или отстраненного рассказа в первом, третий сезон открывается сценой медитации, прерываемой стрельбой. Стекла спа-центра обрушиваются, гость курорта пробирается сквозь листву в надежде, что с его матерью все в порядке. Если забыть о том, что мы смотрим «Белый лотос», то некоторые кадры с растительностью, переходящей в воду под звуки выстрелов, напоминают сцены из фильмов о теракте на острове Утойя. Это действительно жутко. Но Уайт успевает вернуться к своему саркастическому настроению, заставляя парня (это сын Белинды) в страхе подбежать к статуе Будды и начать молиться Иисусу.

События переместились в Таиланд, а смысловым ядром повествования становится одержимость белых людей восточными ценностями и верованиями, а также их эксплуатация в рамках западной коммерциализации. Наверняка темы сезона так или иначе коснутся предзнаменований, кармы и реинкарнации. Визуально же Таиланд поражает своей красотой не меньше, а то и больше предыдущих локаций. Оператор, словно работая над выпуском о дикой природе для National Geographic, дает нам понаблюдать за жизнью варанов и обезьян. Все это до безумия красиво, но очень замедляет повествование, чего, собственно, и добивается Уайт.

Расслабленная фокусировка на поиске себя и духовном просветлении логично снижает темп. Вторит этому и новый опенинг с измененной музыкой, которая совсем отходит от динамичного и привязчивого мотива из второго сезона, посвященного сексу. Соответствует замедлению и сам сценарий. С каждым сезоном Уайт удлиняет хронометраж: в первом сезоне было шесть эпизодов, во втором — семь, в этом нас ждет уже восемь. По этой причине экспозиция сильно затягивается, а начало экшена нас ждет только в районе пятой серии. Юмора на пути к ней тоже заметно меньше.

Полностью оценить сезон «Белого лотоса» можно, только увидев его сатирическое крещендо — приближение смерти. Однако главная сила проекта Уайта всегда заключалась не в детективной линии, а в создании и ведении персонажей. В этот раз на остров прибывает семья Рэтлифф — явное воплощение американской элиты с патриархальным отцом (Джейсон Айзекс) и его старшим сыном-преемником (Патрик Шварценеггер). Мать семейства (Паркер Поузи) все время сидит на успокоительных. Средняя дочь (Сара Кэтрин Хук) пишет дипломную работу о буддийской философии, но, кажется, преследует в ходе поездки и другие цели. Младший сын (Сэм Нивола) маневрирует между своими родственниками, напоминая героя Фреда Хекинджера из первого сезона. Уайт в целом начинает повторяться, ведь в старшем отпрыске проглядываются черты избалованности героя Джейка Лэси. Над Рэтлиффами заметно витает тема инцеста и финансовых манипуляций отца.

Также нам представляют трех закадычных подруг, отчаянно пытающихся скрыть кризис среднего возраста. Их показная любезность таит в себе множество обид. И есть несчастная пара, состоящая из взрослого мужчины, погруженного в свои проблемы, и юной спутницы, пытающейся обратить на себя его внимание. Вновь появляется Белинда (Наташа Ротуэлл) — работница спа-салона из первого сезона. Женщина оказывается в Таиланде по программе обмена «Белого лотоса», чтобы освоить новые техники и наверняка пережить возрождение (или смерть?) после трагического финала своей предыдущей сюжетной линии.

Хоть героиня Наташи Ротуэлл не единственная, кто перекочевал из сезона в сезон (ранее очарование шоу держалось на Дженнифер Кулидж), эта часть истории — первая, которую нельзя будет смотреть в отрыве от предыдущих серий.

Уайт возвращается не только к Белинде из первого сезона, но и решает вновь нарваться на критику, полученную за него. Во второй части постановщик ввел в историю ярких итальянских героинь, но только после критики за поверхностное представление местных жителей Гавайев. Теперь он снова не особо заинтересован в тайском персонале отеля, даже несмотря на присутствие среди них K-pop-айдола Лизы из Blackpink. Девушка прекрасна в своей первой роли, но ее романтическая линия происходит где-то на заднем плане.

Однако весь актерский состав, как и всегда, великолепен. И показательно, как такая вереница громких имен готова бросить все дела и умчаться на несколько месяцев вдаль от семьи ради съемок в «Белом лотосе». Кастинг-директор умело разбавляет звездный состав молодыми, только восходящими актерами. Каждый из них блистателен в своей профессии, а истории их персонажей могли бы потянуть ношу отдельного полнометражного фильма. Возможно, вялотекущий темп повествования, выбранный Уайтом в этом сезоне, позволит нам глубже погрузиться в психику главных героев и узнать об их связи друг с другом.

Пока же третий сезон производит впечатление самой слабой части сериала, но в финале это может измениться. Ведь выбранная локация с ее философией очень красиво перекликается с изначальной идеей «Белого лотоса» о том, что все мы в конечном итоге равны перед смертью. И, быть может, у героев выход из этого чистилища — лишь путь в ад, тогда как для сезона Таиланд может стать местом перерождения, позволяющим отбросить все свои недостатки и прийти к уже анонсированному четвертому сезону с еще большей едкой иронией.