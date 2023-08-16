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Сказки Гофмана
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Сказки Гофмана 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Сказки Гофмана»

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Татьяна Щукина 16 августа 2023, 16:34
Посмотрела фильм на открытии XI кинофестиваля "Короче" в Калининграде.
Детально изложена и показана тема созависимых отношений.
Я бы показывала этот фильм всем - в школе перед выпускным, молодым перед свадьбой и будущим родителям, прежде, чем у них появится ребёнок. Можно ещё нынешним родителям на золотую свадьбу и бабушкам на юбилей - но это испортит им праздник.
Отличная игра прекрасно подобраных актёров, великолепная музыка, множество продуманных деталей, тонко и стильно воссозданная атмосфера своего времени, волшебный голос сказочника. Мне было интересно смотреть от первой до последней минуты. И грустно, что в большинстве своём это правда, только не все готовы её признать.
Но всегда есть Надежда!
Моя рекомендация:
смотреть всем, как пособие по воспитанию здоровых детей.
16 августа 2023, 16:34 Ответить
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