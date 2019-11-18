В 1 сезоне 9 серии сериала «Старец» Алле, профессиональному организатору свадебных церемоний, необходимо подготовить торжество для Юрия, с которым она когда-то встречалась, однако девушка до сих пор не смогла пережить давнюю измену мужчины...