В 1 сезоне 9 серии сериала «Старец» Алле, профессиональному организатору свадебных церемоний, необходимо подготовить торжество для Юрия, с которым она когда-то встречалась, однако девушка до сих пор не смогла пережить давнюю измену мужчины...
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