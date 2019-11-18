В 1 сезоне 8 серии сериала «Старец» Екатерина неожиданно сталкивается с сыном своего бывшего парня, который трагически умирает. Девушка очень привязана к осиротевшему мальчику, однако сможет ли его принять ее нынешний молодой человек...