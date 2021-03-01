Меню
Старец 2019 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Старец
Старец 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 60
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Старец»

Во 2 сезоне сериала «Старец» продолжается история о мудром отшельнике, который поселился в лесу, в отдалении от городской суеты и тревог. Он живет в деревянном доме, полном уюта и света, и оказывается маяком для тех, кто сбился с пути, лишился надежды и не может найти верную дорогу в сложном жизненном лабиринте. Ведь старец предвидит будущее, умеет предсказывать судьбу и способен видеть каждого встречного насквозь. Кроме того, он знает уйму народных преданий, шуток и веселых историй. В новом сезоне к нему снова будут наведываться люди, нуждающиеся в его совете. И он никому не откажет в помощи. 

Список серий 2-го сезона сериала «Старец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
В одной лодке
Сезон 2 Серия 1
1 марта 2021
В трех соснах
Сезон 2 Серия 2
2 марта 2021
Любовь не по плану
Сезон 2 Серия 3
3 марта 2021
Не бойся огня
Сезон 2 Серия 4
4 марта 2021
Сестренки
Сезон 2 Серия 5
5 марта 2021
Синица в руках
Сезон 2 Серия 6
9 марта 2021
Миссия – спасти семью
Сезон 2 Серия 7
10 марта 2021
Бабочка
Сезон 2 Серия 8
11 марта 2021
В тени страха
Сезон 2 Серия 9
12 марта 2021
Виртуальная любовь
Сезон 2 Серия 10
15 марта 2021
Гостья
Сезон 2 Серия 11
16 марта 2021
Ищу папу для сына
Сезон 2 Серия 12
17 марта 2021
Яблонька
Сезон 2 Серия 13
18 марта 2021
Клетка для горлицы
Сезон 2 Серия 14
19 марта 2021
Помощница
Сезон 2 Серия 15
22 марта 2021
Чужие дочери
Сезон 2 Серия 16
23 марта 2021
Иностранец
Сезон 2 Серия 17
24 марта 2021
Плоды воспитания
Сезон 2 Серия 18
25 марта 2021
Сбежавшая невеста
Сезон 2 Серия 19
26 марта 2021
Младшая сестра
Сезон 2 Серия 20
29 марта 2021
Вера
Сезон 2 Серия 21
30 марта 2021
Подмена
Сезон 2 Серия 22
31 марта 2021
Единственная
Сезон 2 Серия 23
1 апреля 2021
Пристав
Сезон 2 Серия 24
2 апреля 2021
Дорогой малыш
Сезон 2 Серия 25
5 апреля 2021
Короткая память
Сезон 2 Серия 26
6 апреля 2021
Отец жениха
Сезон 2 Серия 27
7 апреля 2021
Семейные ценности
Сезон 2 Серия 28
8 апреля 2021
Узелок
Сезон 2 Серия 29
9 апреля 2021
Бывшая
Сезон 2 Серия 30
6 декабря 2021
Перепутье
Сезон 2 Серия 31
6 декабря 2021
Тили-тесто
Сезон 2 Серия 32
7 декабря 2021
Испытание
Сезон 2 Серия 33
7 декабря 2021
Моряк
Сезон 2 Серия 34
8 декабря 2021
Не могу без тебя
Сезон 2 Серия 35
8 декабря 2021
Уроки русского
Сезон 2 Серия 36
9 декабря 2021
Нежданная встреча
Сезон 2 Серия 37
9 декабря 2021
Папина невеста
Сезон 2 Серия 38
10 декабря 2021
Тайна
Сезон 2 Серия 39
10 декабря 2021
Найденыш
Сезон 2 Серия 40
13 декабря 2021
Узнать правду
Сезон 2 Серия 41
13 декабря 2021
Перстень
Сезон 2 Серия 42
14 декабря 2021
Маша плюс Саша
Сезон 2 Серия 43
14 декабря 2021
Неравный брак
Сезон 2 Серия 44
15 декабря 2021
Право брачной ночи
Сезон 2 Серия 45
15 декабря 2021
Лучший друг
Сезон 2 Серия 46
16 декабря 2021
Правила этики
Сезон 2 Серия 47
16 декабря 2021
Нелегкий выбор
Сезон 2 Серия 48
17 декабря 2021
Самозванка
Сезон 2 Серия 49
17 декабря 2021
Чужой внук
Сезон 2 Серия 50
20 декабря 2021
Рикошет
Сезон 2 Серия 51
20 декабря 2021
Папа может
Сезон 2 Серия 52
21 декабря 2021
Невеста мажора
Сезон 2 Серия 53
21 декабря 2021
Изменить себе
Сезон 2 Серия 54
22 декабря 2021
Идеальный фасад
Сезон 2 Серия 55
22 декабря 2021
Водитель для Евы
Сезон 2 Серия 56
23 декабря 2021
Любимая теща
Сезон 2 Серия 57
23 декабря 2021
Лотерея
Сезон 2 Серия 58
24 декабря 2021
Доктор
Сезон 2 Серия 59
24 декабря 2021
Жених сестры
Сезон 2 Серия 60
27 декабря 2021
