В 1 сезоне 2 серии сериала «Старец» Валера тяжело переживает смерть любимой супруги и решает посвятить все свое время их дочери, которая является талантливой спортсменкой. Из-за гиперопеки отца жизнь Алины оказывается под смертельной угрозой.
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