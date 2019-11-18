В 1 сезоне 2 серии сериала «Старец» Валера тяжело переживает смерть любимой супруги и решает посвятить все свое время их дочери, которая является талантливой спортсменкой. Из-за гиперопеки отца жизнь Алины оказывается под смертельной угрозой.