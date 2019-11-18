В 1 сезоне 25 серии сериала «Старец» Лара убеждена, что ей передался дар ясновидящих прародителей, она гадает по картам и предсказывает людям их судьбу. Однако ее жизнь меняется, когда Андрей обращается к девушке, чтобы избавиться от проклятия.
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