В 1 сезоне 16 серии сериала «Старец» несколько лет Валентина тщетно пыталась обратить на себя внимание симпатичного соседа, однако неожиданно Владимир все-таки начинает ухаживать за девушкой, хоть ей и пришлось в корне изменить свою жизнь.
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