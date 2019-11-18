В 1 сезоне 6 серии сериала «Старец» к мудрецу за советом приезжают супруги, потерявшие собственное дело. Пара прошла тернистый путь от торговли на рынке до независимого бренда, однако после несчастного случая им все необходимо начинать с начала.
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