В 1 сезоне 7 серии сериала «Старец» Таня посвятила лучшие годы жизни заботе об отце, который страдал от тяжелого заболевания. Однако после его смерти обнаруживается, что все свое наследство он завещал младшей дочери, сконцентрировавшейся на карьере.