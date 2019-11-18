В 1 сезоне 11 серии сериала «Старец» молодая девушка мечтает о карьере дизайнера и усердно старается заработать денег на дорогостоящую учебу. Однако накопленная сумма неожиданно исчезает, и редкий дар мудрого отшельника — последняя надежда Яны.
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